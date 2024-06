The Talos Principle 2 si espande con il DLC Road to Elysium, ora disponibile

L'editore Devolver Digital e lo studio di sviluppo Croteam hanno annunciato la disponibilità per PC, Xbox Series X/S e PS5 di The Talos Principle 2: Road to Elysium , il primo DLC maggiore del gioco. Si tratta di una serie in tre parti che permette ai giocatori di immergersi più a fondo nel mondo di gioco, guidando alcuni dei personaggi più amati e risolvere dei puzzle inediti legati alle loro storie.

Una nuova prospettiva

Di fatto è una nuova prospettiva sull'universo dei robot, che permette di rivivere alcuni momenti chiave del viaggio di 1.000 da altri punti di vista, sfidando i giocatori con enigmi nuovi costruiti attorno a meccaniche ormai consolidate. Alcuni di questi sono stati pensati per mettere alla prova i giocatori più abili.

Il giocatore potrà quindi approfondire la filosofia dell'amore, della morte e della resurrezione tramite le storie di Hypatia e Sarabhai, ambientate in uno scenario stile antico Egitto, che richiama quello del primo The Talos Principle. Potrà poi vivere quelle di Yaqut e Miranda mentre accompagnano Cornelius e Athena in un'avventura ricca di enigmi, ambientata su di una splendida isola caraibica. Infine, potrà scoprire il destino di Byron quando è rimasto intrappolato nella megastruttura, in un viaggio inquietante attraverso un mondo onirico, pieno di enigmi estremamente difficili.

Il prezzo di The Talos Principle 2: Road to Elysium è di 19,50€. Considerando la quantità di nuovi contenuti, è più che giustificato. Se volete saperne di più sul gioco in sé, leggete la nostra recensione, in cui ne abbiamo parlato un gran bene.