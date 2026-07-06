State of Decay 3 non è stato cancellato, conferma Undead Labs che scrive ai fan

Undead Labs ha confermato che State of Decay 3 non è stato cancellato, nell'ambito del primo messaggio che lo studio ha pubblicato dopo le notizie delle ultime ore, che parlano della cessione da parte di Microsoft a un acquirente ancora non annunciato.

"Oggi per Undead Labs inizia un nuovo capitolo", si legge nel post. "Stiamo lasciando Xbox e, anche se al momento non possiamo ancora condividere tutti i dettagli, possiamo dirvi questo: State of Decay 3 è ancora in arrivo."

"Il team sta lavorando duramente e il nostro impegno nei confronti di questa community non è mai stato così forte. Condivideremo altre novità molto presto. I sopravvissuti restano uniti", si conclude il messaggio di Undead Labs.

Come spiegato da alcune fonti che sostengono di essere a conoscenza dei piani di ristrutturazione di Xbox, la cessione del team di State of Decay 3 potrebbe anche tradursi nella mancata disponibilità del gioco nel catalogo del Game Pass.