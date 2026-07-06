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State of Decay 3 non è stato cancellato, conferma Undead Labs che scrive ai fan

Undead Labs ha pubblicato il primo messaggio rivolto ai fan dopo le notizie delle ultime ore, confermando innanzitutto che State of Decay 3 non è stato cancellato.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   06/07/2026
Uno dei personaggi di State of Decay 3
State of Decay 3
State of Decay 3
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Undead Labs ha confermato che State of Decay 3 non è stato cancellato, nell'ambito del primo messaggio che lo studio ha pubblicato dopo le notizie delle ultime ore, che parlano della cessione da parte di Microsoft a un acquirente ancora non annunciato.

"Oggi per Undead Labs inizia un nuovo capitolo", si legge nel post. "Stiamo lasciando Xbox e, anche se al momento non possiamo ancora condividere tutti i dettagli, possiamo dirvi questo: State of Decay 3 è ancora in arrivo."

"Il team sta lavorando duramente e il nostro impegno nei confronti di questa community non è mai stato così forte. Condivideremo altre novità molto presto. I sopravvissuti restano uniti", si conclude il messaggio di Undead Labs.

State of Decay 3 potrebbe non arrivare su Xbox Game Pass al lancio State of Decay 3 potrebbe non arrivare su Xbox Game Pass al lancio

Come spiegato da alcune fonti che sostengono di essere a conoscenza dei piani di ristrutturazione di Xbox, la cessione del team di State of Decay 3 potrebbe anche tradursi nella mancata disponibilità del gioco nel catalogo del Game Pass.

Un reset doloroso ma necessario

Nelle scorse ore Microsoft ha licenziato quasi cinquemila persone, colpendo duramente la divisione Xbox nell'ambito del già annunciato reset, che si è reso necessario per via della scarsa efficacia delle strategie adottate finora.

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Undead Labs, come si vociferava negli ultimi giorni, era uno dei cinque studi first party a rischio e la soluzione che la casa di Redmond ha trovato in questo caso è stata la vendita a un altro publisher.

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