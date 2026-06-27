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State of Decay 3 rivoluziona il multiplayer: ecco tutte le novità

Da una recente presentazione del gameplay di State of Decay 3 sono emerse numerose novità che riguardano in particolare il comparto multiplayer, rivoluzionato rispetto al passato.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   27/06/2026
Uno dei mostri di State of Decay 3
State of Decay 3
State of Decay 3
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Stando a quanto emerso nel corso di una recente presentazione del gameplay, il multiplayer di State of Decay 3 risulterà rivoluzionato rispetto al passato, grazie all'introduzione di numerose novità.

Fra queste spicca l'eliminazione del cosiddetto "tethering", ovverosia il sistema che obbligava i giocatori a restare vicini all'host della partita: nel nuovo capitolo i quattro partecipanti alla cooperativa potranno esplorare la mappa liberamente, svolgere attività differenti e muoversi senza alcun vincolo.

Anche la mappa promette di essere molto più ambiziosa rispetto al passato: stando a quanto emerso, la nuova ambientazione sarà tipo quattro volte più grande di una delle mappe di State of Decay 2, il che ci consentirà di avere maggiore libertà e gestire meglio le attività.

State of Decay 3 si mostra in video con oltre un'ora di gameplay da una versione alpha State of Decay 3 si mostra in video con oltre un'ora di gameplay da una versione alpha

Un'altra grande novità riguarda la struttura online, che abbandona il sistema peer-to-peer per lasciare spazio a un mondo condiviso e persistente, in cui tutti i giocatori si ritroveranno a far parte della stessa comunità e potranno accedere al mondo anche quando alcuni amici sono offline.

Un'esperienza rinnovata

In arrivo nel corso del 2027 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, State of Decay 3 offrirà dunque un'esperienza sostanzialmente rinnovata, che poggerà sulle solide basi di una struttura online molto più sofisticata, a tutto vantaggio della libertà d'azione dei giocatori.

Gli utenti potranno condividere risorse, depositi e obiettivi comuni, gestire fino a tre diversi insediamenti per un totale di trentasei sopravvissuti e specializzare le basi nella produzione di cibo, carburante, munizioni o esplosivi, creando regole interne e assegnando compiti specifici.

Undead Labs ha confermato che tutte queste funzionalità saranno disponibili sia in multiplayer che nella modalità in singolo, anche se sotto il profilo tecnico hanno chiarito che i materiali presentati sono tratti da una versione alpha ancora largamente incompleta.

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