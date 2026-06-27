Vivo X Fold6 arriva anche in Italia: batteria da 7.000 mAh e fotocamere premium ZEISS

Il pieghevole Vivo X Fold6 ha fatto il suo debutto in Cina e si prepara ad arrivare anche in Europa, Italia inclusa. La disponibilità è prevista per la fine del 2026 , ma le prime specifiche svelano già un comparto fotografico professionale, progettato per i creatori di contenuti più esigenti.

Le caratteristiche del pieghevole

Come vi abbiamo anticipato, lo smartphone arriverà in Italia entro la fine dell'anno, sebbene non sia stata ancora svelata la data di uscita specifica. Il dispositivo è alimentato dal chip Dimensity 9500 per supportare il multitasking, con prestazioni di picco dell'NPU aumentate del 111% rispetto alla generazione precedente. La batteria BlueVolt da 7.000 mAh garantisce un'elevata autonomia, con supporto alla ricarica FlashCharge 80W, FlashCharge wireless da 40W e ricarica inversa.

vivo X Fold6

Il comparto fotografico è sicuramente il punto di forza del dispositivo, con una fotocamera principale ZEISS da 200 MP basata su sensore Samsung HPB, teleobiettivo ZEISS APO da 50 MP con struttura a periscopio 3x, ZEISS HyperZoom 100x e teleobiettivo macro fino a 20x, oltre a una fotocamera ultragrandangolare da 50 MP. Il comparto fotografico è arricchito anche dal teleobiettivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 equivalente a 200 mm per un ingrandimento ottico di 2,35 mm. L'elaborazione delle immagini si basa sul chip Vivo BlueImage Imaging Chip V3+.

Il dispositivo, inoltre, è dotato di un doppio display: uno schermo interno da 8,02 pollici e uno esterno da 6,51 pollici, entrambi LTPO con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 5.000 nit.