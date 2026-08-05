Il director di Assassin's Creed: Valhalla torna in Ubisoft e prende in mano l'intera serie

Eric Baptizat è tornato in Ubisoft dopo cinque anni e assumerà il ruolo di direttore del marchio Assassin's Creed. Lo sviluppatore vanta una lunga esperienza nella serie, avendo lavorato a diversi capitoli importanti prima di passare a EA Motive, dove ha diretto il remake di Dead Space.
Baptizat era entrato in Ubisoft nel 2005 e aveva trascorso 16 anni all'interno dell'azienda. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto il ruolo di lead game designer in Assassin's Creed IV: Black Flag (l'originale), senior game designer in Assassin's Creed Unity, project lead per il game design in Assassin's Creed Origins e infine game director di Assassin's Creed Valhalla. Nel 2021 aveva lasciato Ubisoft per unirsi a EA Motive, dove è stato game director del remake di Dead Space, titolo accolto positivamente dalla critica, e ha ricoperto anche uno dei ruoli di game design director per Battlefield 6.
Il suo ritorno è stato annunciato su LinkedIn da Jean Guesdon, responsabile dei contenuti di Assassin's Creed, che ha accolto con entusiasmo il nuovo incarico.
"Sono entusiasta di condividere una notizia importante. Dopo un incredibile percorso professionale, che comprende 16 anni in Ubisoft e poi la guida dell'acclamato remake di Dead Space presso EA Motive, Eric Baptizat torna nella famiglia di Assassin's Creed come nostro nuovo Game Director per il marchio".
Guesdon ha sottolineato anche il contributo di Baptizat alla serie: "Eric non ha bisogno di presentazioni in questo universo. I suoi 16 anni in Ubisoft, i contributi fondamentali a Black Flag, Origins e Valhalla come Game Director, la sua passione per la progettazione del gameplay e il suo profondo legame con questa serie parlano da soli".
Il responsabile di Assassin's Creed ha aggiunto: "Vedere una persona con la sua esperienza, il suo rigore e il suo spirito collaborativo assumere questo ruolo mi dà fiducia e, sinceramente, molto entusiasmo per ciò che attende il marchio. Bentornato, Eric. Siamo davvero felici di riaverti a casa".
Il ritorno di Baptizat arriva mentre Ubisoft sta continuando a sviluppare e ampliare la serie. Il suo precedente coinvolgimento con Black Flag assume inoltre un interesse particolare, considerando che il gioco è recentemente tornato sul mercato con Assassin's Creed Black Flag Resynced, remake del capitolo originale.