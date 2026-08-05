Il director di Assassin's Creed: Valhalla torna in Ubisoft e prende in mano l'intera serie

Eric Baptizat è tornato in Ubisoft dopo cinque anni e assumerà il ruolo di direttore del marchio Assassin's Creed. Lo sviluppatore vanta una lunga esperienza nella serie, avendo lavorato a diversi capitoli importanti prima di passare a EA Motive, dove ha diretto il remake di Dead Space.

Baptizat era entrato in Ubisoft nel 2005 e aveva trascorso 16 anni all'interno dell'azienda. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto il ruolo di lead game designer in Assassin's Creed IV: Black Flag (l'originale), senior game designer in Assassin's Creed Unity, project lead per il game design in Assassin's Creed Origins e infine game director di Assassin's Creed Valhalla. Nel 2021 aveva lasciato Ubisoft per unirsi a EA Motive, dove è stato game director del remake di Dead Space, titolo accolto positivamente dalla critica, e ha ricoperto anche uno dei ruoli di game design director per Battlefield 6.