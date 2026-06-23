Il THQ Nordic Digital Showcase 2026 si terrà il 7 agosto: attesi aggiornamenti su Titan Quest 2 e altri titoli

THQ Nordic ha confermato che il suo Digital Showcase 2026 andrà in onda il prossimo 7 agosto, offrendo uno sguardo approfondito su numerosi titoli in arrivo e sui principali franchise del suo catalogo.

Tante novità

Tra i titoli già confermati figurano Titan Quest II, Wreckfest 2, The Guild - Europa 1410, Fatekeeper, Expeditions: Samurai, The Eternal Life of Goldman e Way of the Hunter 2.

THQ Nordic ha inoltre lasciato intendere che il programma comprenderà altri annunci, che verranno svelati nelle settimane che precederanno l'evento.

L'appuntamento rappresenterà quindi un'occasione per fare il punto sullo stato dei principali progetti della compagnia e per scoprire eventuali sorprese legate alle sue proprietà intellettuali più conosciute, come il recente remake di Gothic, che sta andando davvero bene.

Il THQ Nordic Digital Showcase 2026 sarà trasmesso il 7 agosto alle ore 21:00 italiane. Come nelle precedenti edizioni, l'evento sarà interamente dedicato ai giochi del publisher e agli studi che fanno parte del gruppo, con una serie di presentazioni dedicate ai titoli in sviluppo e alle prossime uscite.