WhatsApp rinnova completamente la schermata delle chat su iPhone con il design Liquid Glass

WhatsApp sta introducendo una nuova evoluzione grafica per la propria applicazione su iPhone attraverso l'adozione del design Liquid Glass all'interno della schermata delle conversazioni. La novità è in fase di distribuzione per alcuni utenti che utilizzano la versione beta dell'applicazione su iOS e rappresenta uno degli ultimi tasselli del processo di rinnovamento visivo avviato nei mesi scorsi.
Con l'aggiornamento beta per iOS 26.25.10.16, disponibile tramite TestFlight, alcuni tester possono già visualizzare il nuovo aspetto dell'interfaccia. In precedenza, diverse sezioni dell'app avevano già ricevuto il trattamento grafico Liquid Glass, mentre la schermata delle chat continuava a utilizzare elementi appartenenti al design precedente.
La barra di composizione dei messaggi di WhatsApp diventa traslucida e fluttuante
L'intervento più evidente riguarda la barra utilizzata per scrivere i messaggi. Questa non appare più come un elemento fisso integrato nella parte inferiore dello schermo, ma assume l'aspetto di un componente sospeso sopra la conversazione. L'effetto traslucido crea una sensazione di profondità e permette di intravedere ciò che si trova sullo sfondo, contribuendo a un'estetica più moderna.
Anche il pulsante che consente di raggiungere rapidamente i messaggi più recenti è stato aggiornato seguendo la stessa filosofia visiva. In questo modo, l'intera area inferiore della schermata risulta coerente con il resto dell'applicazione.
Anche altre sezioni dell'app di WhatsApp per iPhone adottano il design Liquid Glass
Le modifiche non si limitano però alla parte inferiore. Anche la barra di navigazione situata nella parte alta della conversazione è stata ridisegnata. Ora presenta una struttura trasparente che lascia percepire in maniera leggera i messaggi e lo sfondo presenti dietro di essa. Un effetto sfumato contribuisce a mantenere la leggibilità senza rinunciare all'impatto estetico.
Secondo quanto emerso, questa implementazione porta quasi tutta l'applicazione sotto un'unica identità grafica. WhatsApp aveva già adottato Liquid Glass in altre aree, come l'elenco delle chat e la sezione Aggiornamenti, ma mancava ancora l'integrazione completa nelle conversazioni.
L'obiettivo non è soltanto estetico. Gli effetti di trasparenza e profondità rendono l'interfaccia più dinamica e in sintonia con il linguaggio visivo introdotto da iOS 26. Che ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti.
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