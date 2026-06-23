WhatsApp rinnova completamente la schermata delle chat su iPhone con il design Liquid Glass

WhatsApp sta introducendo una nuova evoluzione grafica per la propria applicazione su iPhone attraverso l'adozione del design Liquid Glass all'interno della schermata delle conversazioni. La novità è in fase di distribuzione per alcuni utenti che utilizzano la versione beta dell'applicazione su iOS e rappresenta uno degli ultimi tasselli del processo di rinnovamento visivo avviato nei mesi scorsi.

Con l'aggiornamento beta per iOS 26.25.10.16, disponibile tramite TestFlight, alcuni tester possono già visualizzare il nuovo aspetto dell'interfaccia. In precedenza, diverse sezioni dell'app avevano già ricevuto il trattamento grafico Liquid Glass, mentre la schermata delle chat continuava a utilizzare elementi appartenenti al design precedente.