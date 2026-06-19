WhatsApp testa il pallino verde per i contatti online

La novità emerge dalla versione beta più recente per Android e rappresenta un ulteriore tassello di un progetto più ampio che punta a rendere maggiormente visibile lo stato online dei contatti. Sebbene alcune funzioni siano ancora in fase di sviluppo, i primi cambiamenti stanno già raggiungendo un numero limitato di utenti che partecipano al programma beta.

WhatsApp introduce il pallino verde per evidenziare i contatti online

Con la versione beta 2.26.24.5 di WhatsApp per Android, alcuni tester possono visualizzare un piccolo indicatore verde associato ai contatti che risultano online in quel momento. Il simbolo compare direttamente sulla foto profilo e consente di riconoscere immediatamente chi sta utilizzando l'applicazione. Si tratta di una soluzione già adottata da numerose piattaforme di messaggistica e social network.

Il pallino verde per i contatti online nella beta di WhatsApp (fonte: wabetainfo)

Al momento il pallino verde viene mostrato esclusivamente nella schermata delle informazioni della chat. Quando si apre la scheda di un contatto che sta utilizzando WhatsApp in quell'istante, l'indicatore appare sulla sua immagine del profilo. La visualizzazione resta comunque subordinata alle impostazioni sulla privacy: chi sceglie di nascondere il proprio stato online continuerà a non mostrare alcun indicatore.

La novità sostituisce di fatto il tradizionale testo "online" che finora compariva sotto la foto del profilo nella schermata informativa della conversazione. WhatsApp punta quindi a un approccio più visivo, capace di trasmettere la stessa informazione in maniera più rapida e intuitiva.

L'introduzione del pallino verde sembra inoltre collegata a una funzione scoperta nelle scorse settimane durante lo sviluppo della nuova sezione dedicata ai contatti. Questo hub dovrebbe consentire di visualizzare un elenco delle persone disponibili o recentemente attive, con la possibilità di ordinare i risultati in base al nome oppure allo stato online. Anche in questo caso verrebbero rispettate le impostazioni sulla privacy degli utenti.

Per ora il nuovo indicatore non è visibile nell'elenco delle chat né all'interno delle conversazioni. Tuttavia, la direzione intrapresa dagli sviluppatori lascia intendere che WhatsApp stia valutando un'estensione della funzione ad altre aree dell'applicazione nei prossimi aggiornamenti. La distribuzione del pallino verde è attualmente limitata a una parte dei beta tester Android e avviene in modo graduale. Non è stata comunicata una data per l'uscita nella versione stabile.