Daemon X Machina: Titanic Scion per Switch 2 costa 26 € in meno

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Un'esperienza ricca di azione
In questo gioco d'azione fantascientifico indosserai una potente tuta corazzata da poter personalizzare completamente. L'avventura si svolge su un pianeta extraterrestre e potrai esplorare vaste aree muovendoti a piedi o volando col tuo mech. Potrai modificare l'aspetto di quest'ultimo, cambiare equipaggiamento e migliorarlo raccogliendo risorse o fabbricando nuove componenti.
In questo caso potrai usufruire anche della modalità multiplayer online per giocare in compagnia di amici, che si tratti della campagna principale o di affrontare potenti boss. Le battaglie, a tal proposito, sono ancora più dinamiche e strategiche e sapranno intrattenerti senza troppe difficoltà. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, che si tratti di videogiochi o di altri prodotti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.
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