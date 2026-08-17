Marvel Cosmic Invasion avrà una nuova espansione a tema Avengers Doomsday

Marvel Cosmic Invasion continua ad espandersi e riceverà una nuova aggiunta questo autunno a tema Avengers: Doomsday con il pacchetto intitolato The Siege of Castle Doom, che apporterà due nuovi personaggi e una nuova modalità al gioco.
Mancano ancora i dettagli precisi, ma a quanto pare l'espansione avrà a che fare con il Doctor Doom, a tema con il villain scelto come elemento principale per il nuovo film del Marvel Cinematic Universe che arriverà a dicembre, ovvero Avengers: Doomsday, sebbene qui lo stile sia destinato ovviamente a seguire quello più fumettistico del videogioco.
Non sappiamo dunque quali siano i due nuovi personaggi, sebbene sia possibile che abbiano a che fare con il mondo dei Fantastic 4, mentre per quanto riguarda la nuova modalità è possibile si tratti di una variazione con elementi in stile roguelite, in attesa di ulteriori informazioni.
Due nuovi personaggi e una nuova modalità
Non c'è ancora nemmeno una data precisa, ma in base al messaggio social pubblicato da Tribute Games, visibile qui sotto, la nuova espansione The Siege of Castle Doom è prevista arrivare nel corso dell'autunno, in attesa di ulteriori precisazioni.
Marvel Cosmic Invasion è stato lanciato lo scorso dicembre ed è un picchiaduro a scorrimento in vecchio stile incentrato sull'universo Marvel, che con la prossima espansione in arriverà giungerà a contare ben 17 personaggi giocabili nel roster.
Il gioco si è espanso lo scorso maggio con il DLC dedicato a Ciclope e La Cosa, che ha portato ovviamente i due super-eroi in questione, dimostrando una notevole vivacità per il titolo anche dopo il suo lancio, avvenuto su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, disponibile da subito anche attraverso Game Pass.