Marvel Cosmic Invasion avrà una nuova espansione a tema Avengers Doomsday

Marvel Cosmic Invasion continua ad espandersi e riceverà una nuova aggiunta questo autunno a tema Avengers: Doomsday con il pacchetto intitolato The Siege of Castle Doom, che apporterà due nuovi personaggi e una nuova modalità al gioco.

Mancano ancora i dettagli precisi, ma a quanto pare l'espansione avrà a che fare con il Doctor Doom, a tema con il villain scelto come elemento principale per il nuovo film del Marvel Cinematic Universe che arriverà a dicembre, ovvero Avengers: Doomsday, sebbene qui lo stile sia destinato ovviamente a seguire quello più fumettistico del videogioco.

Non sappiamo dunque quali siano i due nuovi personaggi, sebbene sia possibile che abbiano a che fare con il mondo dei Fantastic 4, mentre per quanto riguarda la nuova modalità è possibile si tratti di una variazione con elementi in stile roguelite, in attesa di ulteriori informazioni.