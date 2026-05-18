Marvel Cosmic Invasion si espande con il DLC di Ciclope e La Cosa

I due eroi sono inclusi in un unico bundle venduto a 3,99 euro sugli store digitali. Su Steam , il gioco base è attualmente acquistabile a 19,49 euro grazie a uno sconto del 35%, oppure in un pacchetto che include anche il DLC al prezzo complessivo di 21,13 euro. Qui sotto trovate il trailer dedicato ai nuovi personaggi.

Dotemu e Tribute Games hanno pubblicato un nuovo DLC che introduce Ciclope e La Cosa come personaggi giocabili all'interno del beat 'em up Marvel Cosmic Invasion .

Raggi e cazzotti

Come mostra il filmato, Ciclope sfoggia uno stile di combattimento basato sui suoi iconici raggi ottici e su rapide combo di pugni e calci. Gli sviluppatori sottolineano come la possibilità di orientare il laser anche in diagonale lo renda particolarmente efficace contro i nemici volanti.

La Cosa, al contrario, punta tutto su forza bruta e resistenza: può caricare a testa bassa, travolgere i ranghi avversari e afferrare i nemici per scagliarli contro i loro alleati, sfruttando la sua enorme stazza.

Pubblicato lo scorso dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S, Switch e Switch 2, Marvel Cosmic Invasion è un beat 'em up ambientato nel pieno di una crisi globale: l'umanità è sull'orlo del collasso dopo l'attacco di Annihilus, e solo l'unione dei più grandi eroi della Terra e del cosmo può fermare l'avanzata dell'Onda Annihilation. Il gioco offre un ampio roster di personaggi Marvel, ciascuno con uno stile di combattimento unico.

È possibile affrontare l'avventura in solitaria alternando due eroi grazie al sistema Cosmic Swap, che permette di creare combinazioni spettacolari e devastanti. In alternativa, si può giocare in compagnia grazie al multiplayer cooperativo fino a quattro giocatori, sia in locale sia online. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Marvel Cosmic Invasion.