The Witcher: CD Projekt assume lo sceneggiatore di Destiny 2: La Forma Ultima per Project Sirius

Il team al lavoro su Project Sirius, il gioco multiplayer ambientato nell'universo di The Witcher, continua ad espandersi. CD Projekt RED ha assunto Kwan Perng, sceneggiatore e narrative designer specializzato in titoli live service, che ha lavorato su Guild Wars 2 e su Destiny 2: La Forma Ultima, l'espansione che ha concluso l'arco narrativo principale dell'MMO di Bungie dopo quasi dieci anni.

La notizia arriva da un messaggio carico di entusiasmo pubblicato dallo stesso Perng su X e LinkedIn, nel quale conferma il suo nuovo ruolo: "Sono entrato in CD Projekt RED come Lead Writer di Project Sirius. Ci vorrà un po' prima che possa parlare del progetto, ma nel frattempo mi sto immergendo nell'oscuro ed eclettico universo di The Witcher. È un privilegio avere l'opportunità di raccontare storie in questo mondo e lavorare insieme a sviluppatori così talentuosi."