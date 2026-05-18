The Witcher: CD Projekt assume lo sceneggiatore di Destiny 2: La Forma Ultima per Project Sirius

Il team al lavoro su Project Sirius, il gioco multiplayer ambientato nell'universo di The Witcher, continua ad espandersi. CD Projekt RED ha assunto Kwan Perng, sceneggiatore e narrative designer specializzato in titoli live service, che ha lavorato su Guild Wars 2 e su Destiny 2: La Forma Ultima, l'espansione che ha concluso l'arco narrativo principale dell'MMO di Bungie dopo quasi dieci anni.
La notizia arriva da un messaggio carico di entusiasmo pubblicato dallo stesso Perng su X e LinkedIn, nel quale conferma il suo nuovo ruolo: "Sono entrato in CD Projekt RED come Lead Writer di Project Sirius. Ci vorrà un po' prima che possa parlare del progetto, ma nel frattempo mi sto immergendo nell'oscuro ed eclettico universo di The Witcher. È un privilegio avere l'opportunità di raccontare storie in questo mondo e lavorare insieme a sviluppatori così talentuosi."
Un progetto ambizioso ma tribolato
CD Projekt RED aveva annunciato Project Sirius nel 2022 come parte dei piani per ampliare il proprio catalogo, affidandone lo sviluppo a The Molasses Flood (autori di The Flame in the Flood). Il progetto, però, non ha preso la direzione sperata e nel marzo 2023 la compagnia ha comunicato un riavvio completo dei lavori, rivalutandone dimensioni e potenziale, a cui sono seguiti dei tagli al personale.
L'ultimo aggiornamento significativo risale all'aprile dello scorso anno, quando l'organico di The Molasses Flood è stato completamente assorbito da CD Projekt RED, cessando di esistere come entità separata.
Al di là di questi movimenti interni, al momento si conosce ben poco di Project Sirius, se non che sarà un gioco multiplayer live service ambientato nel mondo di The Witcher. L'assunzione di una figura di rilievo come Perng suggerisce quantomeno un progetto ambizioso con una forte attenzione al world‑building e alla narrazione condivisa.
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