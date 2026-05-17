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Non aspettatevi preordini e trailer di GTA 6 domani: pare si dovrà attendere ancora mesi

Secondo quanto indicato da Tom Henderson, i preordini di GTA 6 non saranno possibili prima di qualche mese. Vediamo tutto quello che sappiamo a riguardo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   17/05/2026
Jason in un bar in GTA 6
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Recentemente sono emerse in rete delle email di Best Buy che suggerivano che domani, lunedì 18 maggio, si sarebbero aperti i preordini di GTA 6. Di conseguenza, i fan hanno anche pensato che un nuovo trailer sarebbe in arrivo.

Il noto insider Tom Henderson, però, non crede che sia ciò che accadrà.

Le parole di Henderson su GTA 6

Parlando all'Insider Gaming Weekly podcast, Henderson ha spiegato: "Già, lo abbiamo detto già tempo fa, no? Penso che tutti abbiamo già detto che non ci aspettiamo niente di tangibile fino a luglio o agosto, specialmente agosto, quando la loro prossima riunione finanziaria avrà luogo".

Parlando poi delle email di Best Buy, Henderson ha affermato: "Penso che una delle cose importanti riguardo questa email è che era legittima, nel senso che era stata mandata da Impact [ndr, una piattaforma di marketing che collabora con Best Buy]. Nel senso che era una vera email mandata da Impact. Credo che le persone abbiano chiesto informazioni a Best Buy e Impact, sperando in un commento. Non rilasceranno dichiarazioni, il che è perfettamente comprensibile. Non rilascerei alcuna dichiarazione con Take-Two che mi alita sul collo con i suoi avvocati."

Sam Houser e Dan Houser sempre più ricchi anche senza GTA 6 Sam Houser e Dan Houser sempre più ricchi anche senza GTA 6

"In ogni caso", continua Henderson, "quella email era reale. Ora, questo significa che avevano pianificato il trailer e che poi è stato spostato ma l'email è stata inviata comunque? È stato un errore? Semplicemente non lo sappiamo".

In breve, Henderson non crede che i preordini siano in arrivo, sebbene l'email non fosse un falso. Altri rumor indicano anche che Rockstar Games non invierà codici recensione per GTA 6.

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