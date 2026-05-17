Non aspettatevi preordini e trailer di GTA 6 domani: pare si dovrà attendere ancora mesi

Recentemente sono emerse in rete delle email di Best Buy che suggerivano che domani, lunedì 18 maggio, si sarebbero aperti i preordini di GTA 6 . Di conseguenza, i fan hanno anche pensato che un nuovo trailer sarebbe in arrivo.

Le parole di Henderson su GTA 6

Parlando all'Insider Gaming Weekly podcast, Henderson ha spiegato: "Già, lo abbiamo detto già tempo fa, no? Penso che tutti abbiamo già detto che non ci aspettiamo niente di tangibile fino a luglio o agosto, specialmente agosto, quando la loro prossima riunione finanziaria avrà luogo".

Parlando poi delle email di Best Buy, Henderson ha affermato: "Penso che una delle cose importanti riguardo questa email è che era legittima, nel senso che era stata mandata da Impact [ndr, una piattaforma di marketing che collabora con Best Buy]. Nel senso che era una vera email mandata da Impact. Credo che le persone abbiano chiesto informazioni a Best Buy e Impact, sperando in un commento. Non rilasceranno dichiarazioni, il che è perfettamente comprensibile. Non rilascerei alcuna dichiarazione con Take-Two che mi alita sul collo con i suoi avvocati."

"In ogni caso", continua Henderson, "quella email era reale. Ora, questo significa che avevano pianificato il trailer e che poi è stato spostato ma l'email è stata inviata comunque? È stato un errore? Semplicemente non lo sappiamo".

In breve, Henderson non crede che i preordini siano in arrivo, sebbene l'email non fosse un falso. Altri rumor indicano anche che Rockstar Games non invierà codici recensione per GTA 6.