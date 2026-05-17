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POCO X8 Pro Max cala di prezzo su AliExpress: acquistalo sfruttando il codice sconto dedicato e risparmia

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice promo che fa calare il costo del POCO X8 Pro Max. Scopriamo insieme i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   17/05/2026
POCO X8 Pro Max

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto che fa calare il costo del POCO X8 Pro Max: il coupon prevede un risparmio di 45€ grazie all'applicazione del codice ITSS45 per un costo finale d'acquisto di 406,83€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.

Il cuore del dispositivo è il potente processore MediaTek Dimensity 9500s realizzato con processo produttivo a 3 nanometri. La CPU octa-core combina un core Cortex-X925 fino a 3,73 GHz, tre core Cortex-X4 a 3,3 GHz e quattro core Cortex-A720 a 2,4 GHz.

Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il display da 6,83 pollici colloca il POCO X8 Pro Max nella categoria dei phablet, offrendo un'area di visualizzazione molto ampia e ideale per video, giochi e multitasking. Le dimensioni di 162,9 x 77,9 x 8,2 mm e il peso di 218 grammi confermano la presenza di un dispositivo robusto e generoso nelle proporzioni.

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Sul retro trova posto una fotocamera principale da 50 megapixel con apertura f/1.5, stabilizzazione ottica OIS e autofocus PDAF, capace di catturare immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di luce difficili. La fotocamera frontale da 20 megapixel con apertura f/2.2 è perfetta per selfie di qualità e videochiamate chiare e definite.

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