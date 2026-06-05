Il controller per Xbox (e PC) in colorazione "Nova Pink" è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una maxi promo che fa calare il prezzo del controller per Xbox e PC: l'offerta prevede uno sconto attivo del 36% sulla versione "Nova Pink" per un costo totale d'acquisto di 44,79€ (minimo storico) . Acquistalo direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto dal banner qui sotto: Il controller Xbox è progettato per offrire un'esperienza di gioco confortevole e precisa, grazie a un design ergonomico caratterizzato da superfici scolpite e una geometria raffinata . La struttura è pensata per adattarsi naturalmente alle mani del giocatore, mentre la superficie di presa strutturata contribuisce a mantenere un controllo stabile.

Ulteriori dettagli sul controller

Una delle funzionalità più pratiche è il pulsante Condividi, che permette di acquisire e pubblicare rapidamente screenshot, registrazioni e altri contenuti di gioco senza interrompere l'esperienza.

La connessione è immediata sia con console Xbox sia con PC, grazie alla porta USB-C, che garantisce una trasmissione stabile e veloce. Il controller utilizza batterie AA inserite in un vano posteriore dedicato e offre un'autonomia che può arrivare fino a 40 ore di utilizzo, ideale per lunghe sessioni di gioco senza interruzioni frequenti.

Inoltre, è presente un ingresso jack da 3,5 mm che consente di collegare direttamente cuffie compatibili, migliorando la comunicazione e l'immersione.