I giocatori over 55 rappresentano un'opportunità ancora poco sfruttata, secondo la casa di Evercade

Esperienze vissute in passato

Secondo il CEO di Blaze, molti di questi utenti sono giocatori che si erano allontanati dal medium e che oggi desiderano riscoprire le esperienze vissute in passato. "Troviamo molti giocatori che erano rimasti lontani dai videogiochi", ha spiegato. "Vogliono rivivere ciò che giocavano da giovani. Se tutti gli sviluppatori si concentrano su grandi esperienze cinematografiche rivolte agli adolescenti o ai ventenni, credo che si stiano lasciando sfuggire un'opportunità".

La strategia di Blaze si basa proprio su questa idea. L'azienda è nota per la linea di dispositivi Evercade e per la serie Super Pocket, prodotti che puntano sul retrogaming.

Secondo Byatt, il pubblico più maturo dispone spesso di più soldi rispetto ai giocatori più giovani, ma ha meno tempo libero da dedicare a esperienze impegnative. In questo contesto, i giochi retro rappresentano una soluzione ideale grazie alla loro immediatezza e accessibilità.

Il dirigente ha inoltre evidenziato una differenza tra il settore videoludico e altre forme di intrattenimento come musica e cinema. "Ho sempre provato una certa frustrazione nel confronto tra videogiochi, musica e film", ha dichiarato. "La musica e il cinema sono ben organizzati e accessibili, ed è possibile trovare quasi qualsiasi opera di qualsiasi anno attraverso diversi servizi. Credo che i videogiochi non abbiano ancora raggiunto questo livello".

Byatt ritiene però che il mercato degli utenti più adulti non debba essere associato esclusivamente al retrogaming. Oltre ai classici, Blaze pubblica anche produzioni moderne sviluppate per piattaforme storiche e numerosi titoli indipendenti che si ispirano all'estetica e alle meccaniche del passato. "Il retro è una scelta naturale per questo tipo di pubblico, ma proponiamo anche esperienze moderne dal sapore retrò", ha spiegato. "Credo che questo mercato sia in crescita e che disponga anche di maggiori risorse economiche".