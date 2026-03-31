Evercade Nexus è la nuova console portatile per il retro gaming: prezzo, periodo di uscita e caratteristiche

Il trailer e i dettagli della Evercade Nexus

Evercade Nexus costerà €199,99 e sarà disponibile da ottobre 2026, con le prenotazioni che saranno disponibili a partire dal primo di aprile. Si tratta del successore dell'Evercade EXP-R e propone un display da 5,89 pollici di tipo IPS (rispetto allo schermo da 4,3 pollici IPS dell'EXP-R).

Nel prezzo è incluso:

Console

Cartuccia Banjo-Kazooie Double Pack

Cavo per la ricarica (da USB-C a USB-A)

Guida all'uso

Inoltre, Funstock venderà una versione speciale chiamata Nexus 64 con colori ispirati ai pulsanti del Nintendo 64: saranno disponibili unicamente 2.000 unità e includeranno, oltre ai contenuti già indicati, anche una custodia esclusiva Hard Shell EVA, un pacchetto per la protezione dello schermo e una scatola da collezione numerata con un certificato di autenticità.

Dispone di due stick analogici (una novità per i dispositivi Evercade) così come il supporto agli auricolari wireless e dispone di EverSync, una nuova funzione di multigiocatore locale che permette ai giocatori di condividere la propria partita con un altro Evercade Nexus con una singola cartuccia di gioco.

Evercade Nexus è compatibile con oltre 80 cartucce Evercade già pubblicate sin dal 2020 (quindi supporta un totale di oltre 700 giochi), ma proporrà anche nuove cartucce contenenti versioni migliorate di Banjo-Kazooie e Banjo-Tooie, che sono stati personalizzati per la console, con miglioramenti alle prestazioni, alla grafica (con supporto al widescreen), supporto ai controlli D-Pad, contenuti sbloccabili, una telecamera ricreata per supportare i due analogici e non solo.

Varie funzioni presenti nelle precedenti versioni di Evercade saranno disponibili in Nexus, come la modalità TATE per giocare con lo schermo in verticale e funzioni bonus come una collection Indie Heroes Game of the Month scaricabile.

Diteci, cosa ne pensate?