Un nuovo libro di The Witcher è in scrittura: per l'autore non dovrebbe costare più di mezzo litro di vodka

Durante la 55esima edizione della Foire du Livre de Bruxelles, una delle fiere del libro più grandi del Belgio, Andrzej Sapkowski - autore dei romanzi della saga di Geralt di Rivia - ha confermato di star lavorando a un nuovo libro e ha commentato uno dei problemi moderni: la gente non legge.

Cosa ha detto l'autore dei romanzi di The Witcher

Sapkowski non ha detto praticamente nulla sul suo nuovo romanzo, spiegando che il progetto è ancora un "segreto". Dovremo quindi attendere a lungo prima di poter sapere di più.

Andrzej Sapkowski

Ciò che ha detto è che "il numero di lettori è in calo, ed è un fatto ovvio. Ci sono molte ragioni. La principale, se non l'unica, ragione è il prezzo dei libri", ha spiegato Sapkowski. "Chiunque la pensi diversamente si sbaglia. Se i libri avessero un prezzo appropriato, basato su calcoli economici corretti... allora il numero di lettori aumenterebbe, non calerebbe. Ora sta calando, e continuerà a calare".

Quando gli è stato chiesto quale sarebbe il prezzo perfetto per un libro, l'autore ha affermato che non deve costare più di 20 złoty (in un cambio diretto sarebbero €4,66). Ritiene infatti che un libro non possa costare più di mezzo litro di vodka.

Ora come ora, infatti, la vodka costa tra i 25 e 40 złoty, ma i libri tendono a costare il doppio di queste cifre. Infatti, il più recente romanzo della saga di Geralt (Il Crocevia dei Corvi) era in vendita a 65 złoty.

Va detto che Sapkowski è noto per avere opinioni forti e la totale mancanza di reticenza nel dire la propria, quindi non ci affideremmo troppo alle sue analisi di mercato. Ciò detto, certamente i lettori più avidi non sarebbero tristi nel trovare libri appena pubblicati a cinque euro circa. Voi cosa ne pensate?

Il Crocevia dei Corvi costa €9,99 in digitale, mentre arriva a €19,99 in formato cartaceo.