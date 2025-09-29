The Witcher: Il Crocevia dei corvi esce domani: prenotate il libro ora per averlo subito

Se avete amato le avventure di Geralt di Rivia nei videogiochi, nei film, nella serie TV o nei romanzi, allora non dovreste farvi sfuggire la nuova opera a lui dedicata. The Witcher: Il Crocevia dei corvi è in arrivo domani, 30 settembre, su Amazon Italia in formato cartaceo (copertina rigida) oppure in formato digitale Kindle. Nel primo caso il prezzo è 19€ (con uno sconto di un singolo euro, più simbolico che altro), nel secondo caso invece il prezzo è di 9,99€. Come sempre i libri in formato Kindle costano meno. Se siete interessati al libro, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito, ovvero in caso di sconti dell'ultimo secondo questi saranno applicati in automatico. Se avete già prenotato il libro quando costava ancora 20€, in automatico il vostro ordine è già calato a 19€.
I dettagli su The Witcher: Il Crocevia dei corvi
Il libro è attualmente il più venduto della propria categoria su Amazon e la cosa non ci stupisce. Per quanto riguarda la storia, è probabilmente perfetta per chiunque non abbia ancora esplorato gli altri romanzi, perché si tratta di un prequel dell'intera saga, con Geralt che non è ancora il famoso Lupo Bianco, ma è un giovane Witcher che ha appena lasciato l'accademia di Kaer Morhen.
In questa storia Geralt deve scoprire come funziona veramente il mondo e capire che si deve salvare gli altri ma anche se stessi. Sotto la guida di uno strigo più esperto, Geralt imparerà cosa è giusto e cosa è sbagliato.