The Witcher: Il Crocevia dei corvi esce domani: prenotate il libro ora per averlo subito

Se avete amato le avventure di Geralt di Rivia nei videogiochi, nei film, nella serie TV o nei romanzi, allora non dovreste farvi sfuggire la nuova opera a lui dedicata. The Witcher: Il Crocevia dei corvi è in arrivo domani, 30 settembre, su Amazon Italia in formato cartaceo (copertina rigida) oppure in formato digitale Kindle. Nel primo caso il prezzo è 19€ (con uno sconto di un singolo euro, più simbolico che altro), nel secondo caso invece il prezzo è di 9,99€. Come sempre i libri in formato Kindle costano meno. Se siete interessati al libro, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link . Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito , ovvero in caso di sconti dell'ultimo secondo questi saranno applicati in automatico. Se avete già prenotato il libro quando costava ancora 20€, in automatico il vostro ordine è già calato a 19€.

I dettagli su The Witcher: Il Crocevia dei corvi

Il libro è attualmente il più venduto della propria categoria su Amazon e la cosa non ci stupisce. Per quanto riguarda la storia, è probabilmente perfetta per chiunque non abbia ancora esplorato gli altri romanzi, perché si tratta di un prequel dell'intera saga, con Geralt che non è ancora il famoso Lupo Bianco, ma è un giovane Witcher che ha appena lasciato l'accademia di Kaer Morhen.

La quarta di copertina di The Witcher: Il Crocevia dei corvi

In questa storia Geralt deve scoprire come funziona veramente il mondo e capire che si deve salvare gli altri ma anche se stessi. Sotto la guida di uno strigo più esperto, Geralt imparerà cosa è giusto e cosa è sbagliato.