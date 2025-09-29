Final Fantasy 7 Remake parte 3 conterrà una nuova "esperienza di gioco" inedita, ma è ancora segreta

Considerando già la varietà di esperienze che caratterizzano Final Fantasy 7 Rebirth, questo ci porta a pensare a possibili nuove attività da svolgere nell'open world, ma non è detto che questa sia la spiegazione al mistero introdotto da Yamaguchi nell'intervista.

Come riferito in precedenza dagli sviluppatori, Final Fantasy 7 Rebirth sta vendendo bene e il terzo capitolo non è a rischio , anzi sta procedendo molto bene e si prospetta come un gioco completo di notevoli dimensioni, che conterrà anche alcuni elementi totalmente nuovi, a quanto pare.

Sappiamo che lo sviluppo di Final Fantasy 7 Remake parte 3 sta procedendo per il meglio, ma in una nuova intervista alla rivista tedesca NTower il director Naoki Yakaguchi ha fatto anche sapere che il nuovo capitolo del rifacimento conterrà una nuova "esperienza di gameplay" mai vista prima, che rappresenta ancora un segreto .

Quale sarà la nuova evoluzione di Final Fantasy 7?

"Come avrebbe notato, il primo gioco nella serie, Final Fantasy 7 Remake, è un gioco più lineare e legato alla narrazione, che poi si è evoluto ed è cambiato in un open world in Final Fantasy 7 Rebirth, il secondo", ha spiegato Hamaguchi per introdurre il concetto.

L'apertura verso l'open world è piaciuta, ha riferito Hamaguchi, che sostiene come le persone abbiano apprezzato la nuova direzione intrapresa con il secondo capitolo, ma a quanto pare l'evoluzione non terminata.

"Ma passando al terzo gioco della serie", ha continuato, "ovviamente non posso dire esattamente di cosa si tratti, ma non voglio riproporre esattamente lo stesso stile di gameplay che abbiamo avuto con Rebirth".

"Lo evolveremo e lo cambieremo di nuovo per offrire un'altra versione diversa e fresca del gameplay di Final Fantasy 7. Anche in questo caso, lo sveleremo in un futuro non troppo lontano. Posso dire che ci stiamo lavorando e che stiamo cercando di cambiarlo perché al momento abbiamo una versione funzionante nel team di sviluppo che permette di provare questo nuovo stile di gameplay".

Nel frattempo abbiamo saputo che Final Fantasy VII Rebirth uscirà anche su Xbox Series X e S e Nintendo Switch 2 e anche il terzo capitolo sarà multipiattaforma.