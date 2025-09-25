Final Fantasy 7 Rebirth sta vendendo bene, il terzo capitolo non è a rischio

Final Fantasy 7 Rebirth , il secondo capitolo dell'ambiziosa trilogia remake di Square Enix, starebbe vendendo meglio di quanto si pensi e il terzo capitolo non sarebbe a rischio, stando a quanto dichiarato dal director Naoki Hamaguchi.

Tutto secondo i piani

Hamaguchi ne ha parlato con la testata giapponese AUTOMATON, cui ha dichiarato: "Il secondo capitolo, Final Fantasy 7 Rebirth, sta andando molto bene sia su PS5 che su PC. So che alcuni fan hanno espresso delle preoccupazioni, ma vi assicuro che saremo in grado di offrire un terzo capitolo all'altezza, di alta qualità."

Hamaguchi ha anche affermato che lo sviluppo del prossimo titolo sta procedendo senza intoppi: "Lo sviluppo sta andando estremamente bene e il gioco sta prendendo forma in maniera eccellente. Gran parte dei contenuti è già giocabile, e la direzione e la struttura del gioco sono ormai ben definite. In questo momento, il team sta lavorando all'unisono per rifinire i dettagli."

Anche se Square Enix non è ancora pronta ad annunciare la data di uscita del capitolo finale, Hamaguchi ha assicurato che il progetto procede esattamente secondo i tempi previsti: "Per i nuovi giocatori che scopriranno Final Fantasy VII Remake Intergrade su Nintendo Switch 2 o Xbox Series X e S, mi piacerebbe che prima si godessero quell'esperienza, per poi passare al secondo gioco quando sarà disponibile, nell'attesa del terzo capitolo."