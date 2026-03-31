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Shigeru Miyamoto dice che Mario è ora una "persona", poiché è arrivato al cinema

Parlando dell'evoluzione di Super Mario - l'amato personaggio di Nintendo -, Shigeru Miyamoto ha spiegato che è diventato davvero una persona ora che è diventato un eroe del grande schermo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   31/03/2026
Luigi e Mario in Super Mario Galaxy Il Film

Parlando con IGN USA, Shigeru Miyamoto - creatore di Super Mario - ha raccontato in che modo il personaggio si è evoluto negli anni e ha spiegato che dal suo punto di vista idraulico è diventato una "persona" ora che è arrivato al cinema.

Ecco le sue parole.

Cosa ha detto Miyamoto su Mario

"Proprio come il primo design che feci di Mario è molto diverso da quello attuale, Mario continua a evolversi come personaggio e ovviamente c'è la fase del passaggio dall'illustrazione al 3D."

"Una volta che diventa un film, ho sempre detto che diventa una persona. E ora che quella 'persona' ha affrontato, sapete, delle difficoltà ed è davvero evoluta o cresciuta come tale, provando ogni tipo di emozione e crescendo davvero come personaggio. Penso che vedere Mario, o qualsiasi personaggio, attraversare una così ricca espansione caratteriale, sia qualcosa di cui sono sicuro che il personaggio stesso sia felice, e io mi sento felice per questo."

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"Guardate Topolino... Topolino è un personaggio che si evolve e cresce insieme all'animazione", ha detto. "Sentivamo che Mario fosse un personaggio che cresce e si evolve insieme alla tecnologia digitale. Così, man mano che disponiamo di una migliore tecnologia digitale che permette molti modi per distribuirlo e condividerlo con più persone, queste cose si uniscono per formare questo unicum."

"Mentre ragionavamo su questi film, abbiamo iniziato a sentire che i film sono un altro medium in cui Mario può essere protagonista ed essere presentato. Quindi, vedere davvero tutto questo realizzarsi ci offre più opportunità affinché le persone possano approcciarsi ed essere introdotte a Nintendo, al mondo di Nintendo; questo tipo di unione è qualcosa che apprezzo e che amo vedere."

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