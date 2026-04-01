I controller 8BitDo sono di nuovo in offerta su AliExpress: ecco tutti i codici per risparmiare

Se sei interessato ai controller 8BitDo o cerchi nuovi prodotti economici, puoi trovare una serie di opzioni su AliExpress. Le offerte sono valide dall'1 al 7 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Tutti i controller in sconto
Il controller 8BitDo Ultimate 2C per PC costa circa 23,57 €, ma con il codice ITCD02 risparmierai altri 2 €. Si tratta di un prodotto compatto e molto apprezzato dagli utenti. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Se cerchi la versione per Nintendo Switch 2, puoi acquistarla tramite questo link e costa 31,79 €. Assicurati di utilizzare il codice ITCD04 per risparmiare 4 €.
Se sei fan di Honkai: Star Rail o preferisci un controller dall'estetica particolare, l'Ultimate 2C con licenza ufficiale costa 71,99 €, ma con il codice ITCD09 risparmierai altri 9 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Passiamo al controller 8BitDo Zero 2, dal formato mini super compatto, disponibile a 19,89 €. Con il codice ITCD02 risparmierai altri 2 €. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Le colorazioni sono differenti, quindi assicurati di scegliere la tua preferita manualmente.
Infine, per i più nostalgici, è disponibile anche la versione SN30 Pro a 42,19 €. Usa il codice ITCD04 per risparmiare altri 4 €. Puoi acquistarlo direttamente aprendo questo link ed è l'opzione perfetta per chi è alla ricerca di un prodotto dallo stile retrò.