Cerchi dei controller economici? I prodotti GameSir sono in offerta su AliExpress

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Se sei alla ricerca di un buon controller ma non vuoi spendere troppo, i prodotti GameSir sono su AliExpress a prezzi scontati. Le offerte sono valide dall'1 al 7 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Tutti i controller GameSir e i codici per risparmiare

Il controller Nova Lite è disponibile a 21,96 €, ma con il codice ITCD02 risparmierai altri 2 €. Sono disponibili innumerevoli colorazioni, quindi assicurati di scegliere manualmente la tua preferita. Acquistando questo controller spenderai davvero pochissimo e, tra l'altro, è molto apprezzato dagli utenti. Offre movimenti precisi e un'autonomia di 10 ore con una singola carica (la ricarica completa richiede due ore). Troviamo inoltre il pulsante M multifunzione per regolare l'intensità delle vibrazioni e la disposizione dei pulsanti ABXY. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

GameSir Nova Lite

Passiamo al GameSir G7 Pro per PC e console Xbox, disponibile a 86,01 €. Assicurati di utilizzare il codice ITCD09 per risparmiare altri 9 €. Questo controller ha una batteria da 1200 mAh per offrirti un'esperienza prolungata. Se sei interessato, acquistalo aprendo questo link.