Cerchi dei controller economici? I prodotti GameSir sono in offerta su AliExpress

Se sei alla ricerca di un buon controller ma non vuoi spendere troppo, i prodotti GameSir sono su AliExpress a prezzi scontati. Le offerte sono valide dall'1 al 7 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Tutti i controller GameSir e i codici per risparmiare
Il controller Nova Lite è disponibile a 21,96 €, ma con il codice ITCD02 risparmierai altri 2 €. Sono disponibili innumerevoli colorazioni, quindi assicurati di scegliere manualmente la tua preferita. Acquistando questo controller spenderai davvero pochissimo e, tra l'altro, è molto apprezzato dagli utenti. Offre movimenti precisi e un'autonomia di 10 ore con una singola carica (la ricarica completa richiede due ore). Troviamo inoltre il pulsante M multifunzione per regolare l'intensità delle vibrazioni e la disposizione dei pulsanti ABXY. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Passiamo al GameSir G7 Pro per PC e console Xbox, disponibile a 86,01 €. Assicurati di utilizzare il codice ITCD09 per risparmiare altri 9 €. Questo controller ha una batteria da 1200 mAh per offrirti un'esperienza prolungata. Se sei interessato, acquistalo aprendo questo link.