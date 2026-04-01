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Vuoi giocare in comodità spendendo pochissimo? Nintendo Switch Lite costa meno di 140 € su AliExpress

Tra le offerte di AliExpress troviamo di nuovo la console portatile Nintendo Switch Lite a un prezzo davvero imperdibile. Ecco un codice per risparmiare ulteriormente.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   01/04/2026
Nintendo Switch Lite

Vuoi giocare ovunque tu voglia e non hai particolari esigenze? Su AliExpress puoi trovare la console Nintendo Switch Lite a soli 152,54 €, ma con il codice ITCD13 potrai risparmiare altri 13 €, spendendo in totale soli 139,54 €. Si tratta quindi di un prezzo davvero basso che ti permetterà di spendere pochissimo. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dall'1 al 7 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.

Una console portatile e versatile

Si tratta di una console perfetta per giocare ai tuoi titoli preferiti ovunque tu voglia, se non hai troppe esigenze. Potrai portarla con te, essendo compatta e leggera, ma potrai anche giocare in compagnia grazie al multiplayer online o wireless locale. Tieni a mente che non si può collegare al televisore e i Joy-Con non si possono staccare come per le altre versioni.

Nintendo Switch Lite
Nintendo Switch Lite

Inoltre, questo modello non è paragonabile alla console OLED o Nintendo Switch 2 in termini di prestazioni, ma se non hai esigenze specifiche si tratta comunque di un valido prodotto che ti permetterà di giocare alla maggior parte dei tuoi titoli preferiti senza alcun problema.

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