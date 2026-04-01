Lo smartphone realme GT 8 Pro è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare ulteriormente

Se cerchi un nuovo smartphone, il realme GT 8 Pro è su AliExpress a 755,05 €, ma con il codice ITCD55 potrai risparmiare altri 55 €. Non è tutto, perché puoi usufruire dello sconto PayPal (16 € per un acquisto minimo di 160 €). In totale, quindi, spenderai circa 684,05 € (ricordiamo che il prezzo consigliato è di 999,99 €). Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.
Le offerte sono valide dall'1 al 7 aprile 2026 e fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Inoltre, i codici hanno un limite di riscatto e potrebbero non essere più validi, pertanto ti suggeriamo di approfittarne quanto prima. Vediamo di seguito tutte le offerte nel dettaglio.
Prestazioni affidabili e buona autonomia
Questo smartphone è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con processo a 3 nm di TSMC. Lato gaming, è possibile mantenere frame rate elevati grazie agli algoritmi proprietari, anche sotto stress termico, con refresh fino a 144 Hz nei giochi compatibili. Tra i principali punti di forza troviamo una batteria con un'ottima capacità di 7000 mAh, con supporto alla ricarica cablata a 120 W e wireless a 50 W. L'azienda dichiara oltre venti ore di riproduzione video e circa otto ore di gioco in titoli leggeri.
Il display HyperGlow 2K a 144 Hz raggiunge una luminosità di picco teorica di 7000 nit. Il comparto fotografico si basa invece su un teleobiettivo da 200 MP con zoom lossless, una ultra wide da 50 MP e un comparto video che arriva fino a 8K a 30 fps e 4K a 120 fps.