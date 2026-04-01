Risparmia sull'acquisto di un nuovo DualSense: il controller PS5 è in offerta con il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo del DualSense: il controller viene scontato grazie all'applicazione del coupon ITCD09 per un costo finale d'acquisto di 62,74€. Puoi accedere alla pagina dedicata direttamente tramite questo link.
Progettato da Sony, punta a offrire un'esperienza di gioco più immersiva e sensoriale grazie a delle feature decisamente interessante. Una delle più apprezzate è il feedback aptico, che sostituisce la tradizionale vibrazione.
Questo permette di percepire sensazioni più realistiche, come il passo su superfici diverse o la tensione durante un'azione. A questo si aggiungono i grilletti adattivi che modificano la resistenza dei tasti L2 e R2.
Ulteriori dettagli sul controller
Il design è stato rinnovato rispetto al DualShock di PS4: più ergonomico, con una forma leggermente più grande e un'impugnatura migliorata. Include inoltre un microfono integrato, un altoparlante, un touchpad centrale e un sensore di movimento, ampliando le possibilità di interazione.
La batteria ricaricabile garantisce una buona autonomia, mentre la connessione avviene tramite Bluetooth o cavo USB-C. Presente anche il tasto "Create", evoluzione del precedente Share, che consente di catturare e condividere contenuti. Nel complesso, il DualSense rappresenta un importante passo avanti nell'innovazione dei controller. Se sei alla ricerca di un secondo pad, questo in colorazione black potrebbe fare al caso tuo.