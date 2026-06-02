realme 15 Pro cala di prezzo su AliExpress con l'applicazione di questo coupon: approfittane, a queste cifre è un best buy

Il realme 15 Pro è uno smartphone pensato per offrire un equilibrio tra prestazioni, display ampio e comparto fotografico avanzato. È equipaggiato con il processore Snapdragon 7 Gen 4 realizzato con processo produttivo a 4 nm, una CPU octa-core composta da 1 core Cortex-720 a 2.8 GHz, 4 core Cortex-720 a 2.4 GHz e 3 core Cortex-520 a 1.8 GHz.

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Ulteriori dettagli sullo smartphone

Il display da 6.8 pollici colloca il dispositivo nella categoria dei phablet, offrendo un'ampia superficie visiva ideale per contenuti multimediali, gaming e produttività. Tuttavia, le dimensioni generose rendono meno agevole l'utilizzo con una sola mano. Lo spessore è di 7.7 mm, contribuendo a un design relativamente sottile e moderno.

Uno dei punti di forza del realme 15 Pro è il comparto fotografico. La fotocamera principale è da 50 MP con apertura f/1.8 e lunghezza focale equivalente a 26 mm, dotata di sensore da 1/1.95", autofocus PDAF multidirezionale e stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS).

Questa configurazione consente scatti più stabili e dettagliati anche in condizioni di luce non ottimali. Anche la fotocamera frontale è da 50 MP, garantendo selfie ad alta risoluzione e videochiamate di qualità