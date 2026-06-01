HONOR MagicPad 2 è in offerta su AliExpress: con il codice sconto dedicata diventa un vero best buy della categoria

HONOR MagicPad 2, oggi, è tra i prodotti in promozione su AliExpress: tramite l'applicazione del codice sconto MULTI35 (oppure ITSS35 / SSIT35) è possibile risparmiare 35€ per un costo totale e finale d'acquisto di 294,76€. Puoi accedere alla pagina dedicata tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 7 e il 12 giugno.
L'HONOR MagicPad 2 è un tablet di fascia alta progettato per offrire prestazioni avanzate, un'esperienza multimediale immersiva e un design estremamente sottile e leggero. Il dispositivo è alimentato dal SoC Snapdragon 8s Gen 3 con CPU octa-core, che garantisce potenza elevata e fluidità.
Ulteriori dettagli sul tablet
Il display rappresenta uno dei punti di forza principali: si tratta di un pannello OLED da 12,3" con risoluzione 3000 x 1920 pixel e frequenza di aggiornamento adattiva fino a 144 Hz.
Questa combinazione assicura immagini estremamente nitide, colori intensi e una scorrevolezza elevata durante la navigazione, lo streaming e il gaming. È inoltre presente la tecnologia HONOR Eye Comfort, pensata per ridurre l'affaticamento visivo durante un uso prolungato.
L'autonomia è garantita da una batteria da 10.050 mAh. Sul piano fotografico, il tablet integra una fotocamera frontale da 9 MP e una posteriore da 13 MP. Con dimensioni di 274,5 x 180,5 x 5,8 mm e un peso di circa 555 grammi, l'HONOR MagicPad 2 si distingue anche per la sua portabilità.
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