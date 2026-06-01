HONOR MagicPad 2 è in offerta su AliExpress: con il codice sconto dedicata diventa un vero best buy della categoria

HONOR MagicPad 2, oggi, è tra i prodotti in promozione su AliExpress: tramite l'applicazione del codice sconto MULTI35 (oppure ITSS35 / SSIT35) è possibile risparmiare 35€ per un costo totale e finale d'acquisto di 294,76€. Puoi accedere alla pagina dedicata tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 7 e il 12 giugno.

L'HONOR MagicPad 2 è un tablet di fascia alta progettato per offrire prestazioni avanzate, un'esperienza multimediale immersiva e un design estremamente sottile e leggero. Il dispositivo è alimentato dal SoC Snapdragon 8s Gen 3 con CPU octa-core, che garantisce potenza elevata e fluidità.