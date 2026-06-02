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La Smart TV LG 4K UHD da 55" è in sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questi codici

Tra le offerte di AliExpress troviamo il televisore LG, precisamente il modello UA75006LA, a prezzo scontato. Utilizza i seguenti codici per risparmiare e spendere davvero pochissimo.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   02/06/2026
televisore LG 4K UHD da 55'

Il televisore LG 4K UHD da 55" è su AliExpress a 339,44 € ma con i codici SSIT35, MULTI35 o ITSS35 potrai risparmiare altri 35 €. Non è tutto, perché grazie ai PayPal discount potrai risparmiare ulteriori 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tante funzioni e buona resa visiva

Questo televisore con display 4K Ultra HD offre immagini nitide e un'esperienza smart completa, con sistema operativo webOS e supporto ad Apple AirPlay 2 e Chromecast. Il modello supporta HDR10, HLG, FILMMAKER Mode e Dynamic Tone Mapping per ottimizzare ulteriormente la resa visiva. Il comparto audio si basa su un sistema 2.0 canali con potenza totale di 20W, supporto Dolby Digital, AI Sound Pro e altre tecnologie come LG come LG Sound Sync, WOW Orchestra e Bluetooth Surround Ready.

TV LG
TV LG

Lato connettività sono presenti Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Ethernet LAN, 3 porte HDMI 2.1, 1 porta USB 2.0, uscita audio ottica, 2 porte RF, CI+ 1.4 e supporto SimpLink.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
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