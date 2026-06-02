La Smart TV LG 4K UHD da 55" è in sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questi codici

Il televisore LG 4K UHD da 55" è su AliExpress a 339,44 € ma con i codici SSIT35, MULTI35 o ITSS35 potrai risparmiare altri 35 €. Non è tutto, perché grazie ai PayPal discount potrai risparmiare ulteriori 45 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Le offerte sono valide dal primo al 10 giugno fino a esaurimento scorte. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni. Inoltre, i codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi, e non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.