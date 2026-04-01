RedMagic 11 Pro è uno dei migliori smartphone Android per videogiocare: puoi sfruttare il codice promo e acquistarlo scontato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del RedMagic 11 Pro: lo sconto attivo è ottenibile tramite l'applicazione del coupon ITCD55 (valore 55€) per un costo finale d'acquisto di 592,64€. Puoi acquistare lo smartphone direttamente tramite questo link.
Questo device, con interfaccia Redmagic OS 11 si presenta come un dispositivo competitivo anche rispetto ai top di gamma più avanzati. Uno dei suoi punti di forza è la certificazione IP68, che lo rende resistente ad acqua e polvere, permettendo un utilizzo senza preoccupazioni in diverse condizioni. Il design sottile, con uno spessore di 8,9 mm, garantisce una buona ergonomia e una piacevole sensazione al tatto.
Ulteriori dettagli tecnici
Il display AMOLED da 6,85 pollici offre una risoluzione di 1216 x 2688 pixel, supporta 1 miliardo di colori e una frequenza di aggiornamento a 144Hz, assicurando fluidità e qualità visiva eccellente, con picchi di luminosità fino a 2000 nit.
Sul piano hardware, il dispositivo è equipaggiato con il potente processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 e ben 16GB di RAM, ideali per gaming e multitasking. La batteria da 7500 mAh assicura un'ottima autonomia.
Meno convincente il comparto fotografico, con una fotocamera principale da 50 MP e una frontale da 16 MP. Completa il tutto una connettività avanzata con 5G e Bluetooth 5.4. Qui la nostra recensione.