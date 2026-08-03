Recuperate un cult per PC Steam a prezzo stracciato: Mad Max a meno di 3 euro su Instant Gaming

Se volete fuggire nelle terre desolate senza spendere cifre elevate, Instant Gaming ripropone Mad Max in versione Steam a un prezzo che annulla qualsiasi contro vi possa aver tenuti lontani dal gioco 10 anni fa. Il valore base riportato dal negozio di key è infatti di 2,29€ netti, a cui corrisponde la riduzione dell'89% evidenziata a schermo prima delle imposte. Certo, una volta considerata l'aliquota IVA al 22%, l'importo totale saldato al momento del pagamento diventa di 2,79€, ma la differenza è irrisoria e l'ammontare effettivo che rimane nelle vostre tasche è comunque pari a 17,21€, per un ribasso reale di circa l'86%. Trattandosi di una cifra nettamente inferiore ai venti euro solitamente previsti dal listino standard su Steam, l'occasione si rivela ottima per arricchire la libreria. Potete fare riferimento al link diretto per completare l'acquisto o al box qua sopra per riscattare la chiave di gioco sul vostro profilo.