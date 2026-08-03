Yoshi and the Mysterious Book ha beneficiato della potenza di Nintendo Switch 2

Yoshi and the Mysterious Book , il gioco di Nintendo e Good-Feel, potrebbe non sembrare il titolo tecnologicamente più complesso del panorama videoludico attuale, ma gli sviluppatori hanno spiegato che passando da Nintendo Switch a Nintendo Switch 2 , l'opera ha ottenuto dei benefici.

Le parole degli autori di Yoshi and the Mysterious Book

Nintendo Dream ha chiesto: "Durante lo sviluppo, il gioco è stato convertito per uscire su Nintendo Switch 2. Ci sono stati cambiamenti nel modo in cui sono state create le creature?". La risposta di Yamamoto è stata: "No, non credo che il nostro modo di pensare sia cambiato molto. Però è stato utilissimo poter realizzare ciò che desideravamo grazie all'incremento delle prestazioni."

Nogami ha poi continuato dicendo: "Per le creature che aumentano continuamente di numero, come gli Scatterpuff, mi chiedevo se la prima Switch ce l'avrebbe fatta... ma con la Switch 2 potevano moltiplicarsi all'infinito (ride)."

La testata ha quindi continuato dicendo: "Quindi, nel complesso, pensate di essere riusciti a dare un tocco in perfetto stile Good-Feel?".

La risposta di Yamamoto è stata: "Sì. Siamo stati in grado di fare cose come creare una grafica più in linea con lo stile di un'enciclopedia e rimuovere quasi del tutto il limite sul numero di singole creature a schermo. Di conseguenza, rispetto a quando lo stavamo sviluppando per Switch, è stato molto più semplice realizzare il gioco rispecchiando la nostra visione iniziale."

Nogami ha invece aggiunto: "Abbiamo lavorato davvero duro sul comparto visivo, e per questo sento che il mondo dell'enciclopedia sia emerso alla perfezione. Penso sia stata una delle grandi fortune arrivate con Switch 2. E poi... lo sviluppatore Good-Feel ha detto per scherzo che far comparire cose gigantesche è una delle loro specialità."

Yamamoto ha continuato: "Ce lo dicono spesso. Raccogliamo sempre la richiesta dei giocatori che vogliono essere sorpresi ancora di più." Ebisu ha chiuso dicendo: "Sì, se mai dovessimo essere in dubbio, ci basta creare qualcosa di enorme! (ride)".

L'intervistatore ha reagito dicendo: "Questo sì che si chiama impatto! (ride)" e il tutto si è chiuso con Yamamoto che ha dichiarato: "Ovviamente non si tratta solo di rendere un elemento visivamente grande. Thudd, ad esempio, è una creatura enorme e quindi può compiere azioni come inghiottire Yoshi o aspirare l'acqua, e Switch 2 ha reso molto più semplice mostrare quel tipo di meraviglia possibile soltanto grazie a dimensioni così imponenti."

Ecco la nostra recensione di Yoshi and the Mysterious Book.