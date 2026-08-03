Yoshi and the Mysterious Book ha beneficiato della potenza di Nintendo Switch 2

Yoshi and the Mysterious Book, il gioco di Nintendo e Good-Feel, potrebbe non sembrare il titolo tecnologicamente più complesso del panorama videoludico attuale, ma gli sviluppatori hanno spiegato che passando da Nintendo Switch a Nintendo Switch 2, l'opera ha ottenuto dei benefici.
Ne parlano il Senior Producer Etsunobu Ebisu, il Director Masahiro Yamamoto, e il Producer Hisashi Nogami alla testata giapponese Nintendo Dream. Le loro parole sono state tradotte in inglese da NintendoEverything.
Le parole degli autori di Yoshi and the Mysterious Book
Nintendo Dream ha chiesto: "Durante lo sviluppo, il gioco è stato convertito per uscire su Nintendo Switch 2. Ci sono stati cambiamenti nel modo in cui sono state create le creature?". La risposta di Yamamoto è stata: "No, non credo che il nostro modo di pensare sia cambiato molto. Però è stato utilissimo poter realizzare ciò che desideravamo grazie all'incremento delle prestazioni."
Nogami ha poi continuato dicendo: "Per le creature che aumentano continuamente di numero, come gli Scatterpuff, mi chiedevo se la prima Switch ce l'avrebbe fatta... ma con la Switch 2 potevano moltiplicarsi all'infinito (ride)."
La testata ha quindi continuato dicendo: "Quindi, nel complesso, pensate di essere riusciti a dare un tocco in perfetto stile Good-Feel?".
La risposta di Yamamoto è stata: "Sì. Siamo stati in grado di fare cose come creare una grafica più in linea con lo stile di un'enciclopedia e rimuovere quasi del tutto il limite sul numero di singole creature a schermo. Di conseguenza, rispetto a quando lo stavamo sviluppando per Switch, è stato molto più semplice realizzare il gioco rispecchiando la nostra visione iniziale."
Nogami ha invece aggiunto: "Abbiamo lavorato davvero duro sul comparto visivo, e per questo sento che il mondo dell'enciclopedia sia emerso alla perfezione. Penso sia stata una delle grandi fortune arrivate con Switch 2. E poi... lo sviluppatore Good-Feel ha detto per scherzo che far comparire cose gigantesche è una delle loro specialità."
Yamamoto ha continuato: "Ce lo dicono spesso. Raccogliamo sempre la richiesta dei giocatori che vogliono essere sorpresi ancora di più." Ebisu ha chiuso dicendo: "Sì, se mai dovessimo essere in dubbio, ci basta creare qualcosa di enorme! (ride)".
L'intervistatore ha reagito dicendo: "Questo sì che si chiama impatto! (ride)" e il tutto si è chiuso con Yamamoto che ha dichiarato: "Ovviamente non si tratta solo di rendere un elemento visivamente grande. Thudd, ad esempio, è una creatura enorme e quindi può compiere azioni come inghiottire Yoshi o aspirare l'acqua, e Switch 2 ha reso molto più semplice mostrare quel tipo di meraviglia possibile soltanto grazie a dimensioni così imponenti."
Ecco la nostra recensione di Yoshi and the Mysterious Book.