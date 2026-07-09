La demo di Yoshi and the Mysterious Book è ora scaricabile su Nintendo Switch 2

L'aggiornamento 1.02

Contestualmente è stato pubblicato anche l'aggiornamento 1.0.2 della versione completa, che introduce la possibilità di trasferire i dati di salvataggio della demo al gioco finale, consentendo ai giocatori di proseguire la partita senza perdere i progressi ottenuti durante la prova. L'update include inoltre ulteriori correzioni e interventi volti a migliorare l'esperienza di gioco complessiva.

Nella nostra recensione di Yoshi and the Mysterious Book abbiamo scritto che "esattamente come il suo predecessore", ci troviamo davanti a "un manifesto di identità nintendiana di rara intelligenza, in cui lo spessore ludico è volutamente intangibile, mentre è assolutamente tangibile l'eleganza del loop di gameplay che propone." Per quale motivo? "La ricerca costante, rilassata, genuina di ogni caratteristica delle tante creature presenti racchiude una forza ludica impressionante, lontana anni luce dagli standard del mercato dei AAA attuali e allo stesso tempo capace, anche se non nelle intenzioni del team, di farsene quasi beffa." Insomma, ci troviamo di fronte a un titolo ricco, pensato per un pubblico ampio che rifugge dalle esperienze tradizionalmente proposte dall'industria.

Per il resto, vi ricordiamo che Yoshi and the Mysterious Book è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch 2. La demo può essere scaricata da questa pagina.