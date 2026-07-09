Project Awakening, Garnet Arena: Mages of Magicary e Lost Order sono ancora in sviluppo, aggiornamenti da Cygames

In un'intervista pubblicata sull'ultimo numero di Weekly Famitsu dedicato al quindicesimo anniversario di Cygames , il presidente della società, Koichi Watanabe, ha confermato che diversi progetti annunciati negli anni scorsi sono ancora in fase di sviluppo attivo, nonostante siano spariti dai radar. Stiamo parlando di Project Awakening, Garnet Arena: Mages of Magicary e Lost Order .

Ancora lontani

Per quanto riguarda Project Awakening, annunciato originariamente nel 2016, Watanabe ha spiegato che i lavori stanno procedendo con continuità e che il progetto sta finalmente assumendo una forma più definita. "Lo sviluppo procede costantemente e ciò che posso dire al momento è che il gioco sta davvero iniziando a prendere forma", ha dichiarato. "Tutto il team lavora ogni giorno con la convinzione che i vari elementi si stiano finalmente unendo nel modo giusto".

Il dirigente ha inoltre precisato che, pur mantenendo la direzione artistica e concettuale mostrata nel trailer del 2018, il progetto si è evoluto nel corso degli anni attraverso l'introduzione di nuove idee e contenuti. Il titolo era stato presentato inizialmente nel 2016 e successivamente mostrato nuovamente durante il PlayStation LineUp Tour del 2018 come progetto destinato a PlayStation 4, senza però ricevere ulteriori aggiornamenti pubblici negli ultimi anni.

Aggiornamenti sono arrivati anche per Lost Order, anch'esso annunciato nel 2016. Secondo Watanabe, il titolo è ormai entrato nella fase finale dello sviluppo. Il presidente di Cygames ha mostrato a Famitsu nuove sequenze di gioco che, secondo la rivista, hanno evidenziato una qualità tecnica sorprendente per un titolo destinato ai dispositivi mobili.

"Abbiamo ricostruito tutto da zero dopo la closed beta del 2017, inclusi i modelli dei personaggi", ha spiegato Watanabe. "Lo sviluppo è ancora in corso e la qualità continuerà a migliorare". Pur senza fornire una finestra di lancio, il presidente ha aggiunto di iniziare a intravedere il percorso verso la pubblicazione del gioco.

Watanabe ha inoltre rassicurato gli appassionati sul fatto che, salvo comunicazioni ufficiali da parte della società, i progetti annunciati da Cygames devono essere considerati ancora in sviluppo. La strategia dell'azienda, ha spiegato, è quella di evitare di mostrare giochi ancora troppo acerbi, preferendo attendere il momento in cui sarà possibile presentare qualcosa di sufficientemente rappresentativo della qualità finale del prodotto.

Tra i titoli ancora in lavorazione figura anche Garnet Arena: Mages of Magicary, annunciato nel 2021 e prodotto da Kenichiro Takaki. Secondo Watanabe, il progetto sta procedendo regolarmente e dovrebbe offrire caratteristiche differenti rispetto alle altre produzioni dello studio. "È uno dei progetti principali su cui stiamo lavorando e penso che arriverà il momento di mostrarlo al pubblico", ha dichiarato.

Nel corso dell'intervista sono stati mostrati anche nuovi filmati interni sia di Project Awakening sia di Garnet Arena: Mages of Magicary, utilizzati per illustrare alcune delle nuove sfide sul piano del gameplay affrontate dai team di sviluppo.

Infine, Watanabe ha spiegato che completare i giochi annunciati durante l'evento Cygames NEXT del 2016 resta una delle priorità principali della società. Parallelamente, l'azienda sta lavorando anche a nuovi progetti non ancora annunciati e a produzioni di dimensioni più contenute, caratterizzate da budget e tempi di sviluppo definiti, con l'obiettivo di ampliare il catalogo e offrire maggiori opportunità di crescita ai creativi più giovani.