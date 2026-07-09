Limited Run Games annuncia le edizioni fisiche di Tomb Raider Definitive Edition per Nintendo Switch 2

Limited Run Games ha annunciato l'arrivo di un'edizione fisica per Nintendo Switch 2 di Tomb Raider Definitive Edition, con i preordini già aperti. La raccolta ripropone il capitolo che ha raccontato le origini di Lara Croft, seguendo la trasformazione dell'archeologa da giovane avventuriera inesperta a sopravvissuta temprata dagli eventi dell'isola di Yamatai.
Le due edizioni
Per l'occasione, Limited Run Games ha realizzato due differenti edizioni fisiche dedicate a Switch 2.
La Standard Edition include una copia fisica del gioco accompagnata da un libretto esclusivo dedicato al titolo.
La più ricca Collector's Edition comprende invece tutti i contenuti della versione standard e aggiunge una Steelbook ispirata alle casse da trasporto del tè, un portachiavi a forma di piccozza, la colonna sonora su CD e una mappa dell'isola di Yamatai pensata come oggetto da collezione. I preordini delle edizioni fisiche di Tomb Raider Definitive Edition sono già disponibili nel negozio di Limited Run Games, mentre ulteriori dettagli su prezzi e periodo di disponibilità saranno comunicati dalla società.
Potete quindi prenotare la Standard Edition per 49,99 dollari o la Collector's Edition per 79,99 dollari.
Per entrambe le edizioni, la spedizione è prevista tra il 1° aprile e il 30 giugno 2027. Attualmente sono indicate come in pre-produzione. Se non volete prenotare con così largo anticipo, potete comunque aggiungere il gioco nella vostra lista dei desideri.