Limited Run Games annuncia le edizioni fisiche di Tomb Raider Definitive Edition per Nintendo Switch 2

Limited Run Games ha annunciato l'arrivo di un' edizione fisica per Nintendo Switch 2 di Tomb Raider Definitive Edition , con i preordini già aperti. La raccolta ripropone il capitolo che ha raccontato le origini di Lara Croft, seguendo la trasformazione dell'archeologa da giovane avventuriera inesperta a sopravvissuta temprata dagli eventi dell'isola di Yamatai.

Le due edizioni

Per l'occasione, Limited Run Games ha realizzato due differenti edizioni fisiche dedicate a Switch 2.

L'edizione standard di Tomb Raider Definitive Edition

La Standard Edition include una copia fisica del gioco accompagnata da un libretto esclusivo dedicato al titolo.

L'edizione per collezionisti

La più ricca Collector's Edition comprende invece tutti i contenuti della versione standard e aggiunge una Steelbook ispirata alle casse da trasporto del tè, un portachiavi a forma di piccozza, la colonna sonora su CD e una mappa dell'isola di Yamatai pensata come oggetto da collezione. I preordini delle edizioni fisiche di Tomb Raider Definitive Edition sono già disponibili nel negozio di Limited Run Games, mentre ulteriori dettagli su prezzi e periodo di disponibilità saranno comunicati dalla società.

Potete quindi prenotare la Standard Edition per 49,99 dollari o la Collector's Edition per 79,99 dollari.

Per entrambe le edizioni, la spedizione è prevista tra il 1° aprile e il 30 giugno 2027. Attualmente sono indicate come in pre-produzione. Se non volete prenotare con così largo anticipo, potete comunque aggiungere il gioco nella vostra lista dei desideri.