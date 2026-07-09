La star dei mondiali Erling Haaland mostra la sua postazione da gioco e chiede a Xbox di sponsorizzarlo

Visto il suo successo ai mondiali di calcio attualmente in corso, il giocatore norvegese Erling Haaland sta registrando un forte picco di notorietà, tanto che i nuovi fan sono andati a recuperare ciò che ha fatto negli scorsi mesi e anni. In particolare, alcuni si sono fiondati sul suo canale YouTube, dove hanno trovato un video di un paio di mesi fa in cui il calciatore ha mostrato la sua postazione da gioco e ha raccontato le sue preferenze in fatto di videogiochi. Inoltre, ha chiesto scherzosamente a Xbox di sponsorizzarlo.