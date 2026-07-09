La star dei mondiali Erling Haaland mostra la sua postazione da gioco e chiede a Xbox di sponsorizzarlo

Visto il suo successo ai mondiali di calcio attualmente in corso, il giocatore norvegese Erling Haaland sta registrando un forte picco di notorietà, tanto che i nuovi fan sono andati a recuperare ciò che ha fatto negli scorsi mesi e anni. In particolare, alcuni si sono fiondati sul suo canale YouTube, dove hanno trovato un video di un paio di mesi fa in cui il calciatore ha mostrato la sua postazione da gioco e ha raccontato le sue preferenze in fatto di videogiochi. Inoltre, ha chiesto scherzosamente a Xbox di sponsorizzarlo.
Il frigo Xbox
L'attaccante della nazionale norvegese e del Manchester City si è definito un grande appassionato di Xbox, al punto da possedere anche il celebre mini frigorifero a tema Series X, utilizzato regolarmente e non soltanto come oggetto da esposizione.
"Un giorno vorrei che Xbox mi sponsorizzasse", ha scherzato il giocatore durante il video. Nella sua postazione era comunque presente anche un controller DualSense, segno che Haaland gioca anche con PS5.
Il calciatore ha inoltre mostrato lo spazio dedicato alle sessioni multiplayer e alle LAN party organizzate con gli amici, soffermandosi poi sui videogiochi che più ha apprezzato nel corso degli anni.
Tra questi ha citato Call of Duty: Modern Warfare 2 come uno dei tre migliori giochi di sempre secondo la sua personale classifica. Ha indicato inoltre Minecraft e la serie Grand Theft Auto come i titoli che porterebbe con sé su un'isola deserta.
Parlando del futuro della serie di Rockstar Games, Haaland non ha nascosto l'attesa per il prossimo capitolo: "Non vedo l'ora di giocare al nuovo episodio", ha dichiarato riferendosi a Grand Theft Auto VI.
Nel video è comparso anche EA Sports FC 24 presente nella sua libreria Xbox, con un dettaglio curioso: lui è l'atleta di copertina dell'edizione standard.