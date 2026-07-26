Eternal Darkness: che fine ha fatto il capolavoro horror di Silicon Knights?

Credevamo di giocare con lui. In realtà era Eternal Darkness a giocare con noi. Perché Nintendo ha dimenticato uno dei suoi horror più visionari?

Ci sono videogiochi che vendono milioni di copie e finiscono rapidamente nel dimenticatoio. E poi ci sono opere che percorrono la strada opposta: successi commerciali contenuti, ma capaci di lasciare un segno così profondo da essere ricordati ancora oggi come autentici cult. Eternal Darkness: Sanity's Requiem, pubblicato nel 2002 in esclusiva per GameCube, appartiene senza dubbio alla categoria dei giochi mai dimenticati. Ancora oggi viene citato come uno degli horror psicologici più innovativi della sua generazione, un titolo che anticipò idee e meccaniche diventate popolari solo molti anni dopo. Eppure, nonostante l'entusiasmo della critica e l'affetto dei fan che negli anni si è fatto sentire a gran voce, la serie si è fermata al primo episodio, trasformandosi in uno dei più grandi "what if" della storia dei videogiochi.

Infrangere la quarta parete Sviluppato dai talentuosi Silicon Knights e pubblicato da Nintendo, Eternal Darkness nacque inizialmente come progetto per Nintendo 64, prima di essere trasferito su GameCube durante lo sviluppo, a causa della fine del ciclo di vita della console a 64bit e della maggiore potenza hardware garantita dalla nuova console in sviluppo. L'idea del team guidato da Denis Dyack era quella di realizzare un horror diverso dai classici del periodo: meno mostri o creature che sbucano fuori all'improvviso e più tensione psicologica. Lo sviluppo attraversò momenti di grande incertezza in seguito agli attentati alle Torri Gemelle. Il publisher giapponese voleva evitare qualsiasi riferimento a "crociati", guerre sante o qualsiasi nesso che potesse provocare tensioni: il capitolo ambientato in Persia subì importanti modifiche, con la sostituzione del personaggio originariamente concepito come cavaliere templare con Karim, un nobile spadaccino persiano. Nonostante fosse già in stato avanzato di programmazione, la storia del gioco fu ampiamente modificata. Dyack dichiarò in un'intervista su IGN che furono costretti a "riscrivere gran parte della storia, tanto che il gioco fu quasi sull'orlo di essere cancellato". Ma per fortuna così non fu. Box, copertina e disco Il risultato fu, al contrario, qualcosa di estremamente inaspettato. Eternal Darkness: Sanity's Requiem non era semplicemente un survival horror, ma un'opera capace di fondere narrativa, psicologia e gameplay in una struttura sorprendentemente originale. Pur affondando le proprie radici nel genere survival horror, il gioco guardava soprattutto alla tradizione dell'orrore psicologico e cosmico di cui H.P. Lovecraft è stato grande maestro. Come nelle opere dello scrittore di Providence, il vero terrore non nasceva soltanto dalla presenza di creature mostruose, ma dalla consapevolezza dell'esistenza di forze antiche e incomprensibili capaci di mettere in crisi la percezione stessa della realtà. Il gioco trasformava così la paura in qualcosa di più profondo: non il timore di essere attaccati da un nemico visibile, ma il dubbio costante sulla propria sanità mentale e sulla possibilità che ciò che si stava vivendo fosse reale. La narrazione di Eternal Darkness si estendeva per oltre duemila anni di storia umana, collegando epoche e personaggi apparentemente lontanissimi tra loro in un unico, affascinante intreccio. Il giocatore vestiva i panni di Alexandra Roivas, studentessa universitaria impegnata a fare luce sull'omicidio del nonno nella villa di famiglia. Proprio durante le sue indagini entrava in possesso del misterioso Tomo dell'Eterna Oscurità, un antico manoscritto attorno al quale ruotava l'intera vicenda. Sfogliandone le pagine, il giocatore riviveva gli eventi narrati nel volume, assumendo di volta in volta il controllo di dodici protagonisti appartenenti a epoche storiche diverse, dall'antica Persia fino al XX secolo. Non mancavano momenti di orrore "classico" Questa costruzione a episodi permetteva di osservare gli stessi eventi da prospettive differenti, componendo gradualmente un mosaico narrativo di rara complessità. Sul piano del gameplay, Eternal Darkness univa esplorazione, enigmi ambientali, combattimenti in tempo reale e un sistema di magia estremamente articolato, basato sulla combinazione di rune da scoprire nel corso dell'avventura. Ma il vero colpo di genio fu introdurre il Sanity Meter, l'indicatore della "sanità mentale".

Un gioco che ti guardava negli occhi La perdita di razionalità e lucidità dei protagonisti, ovvero la "sanità mentale", non rappresentava soltanto una meccanica di gioco, ma diventava il vero linguaggio narrativo dell'opera. Ancora una volta emergeva l'influenza di Lovecraft, legata a doppio filo alla tradizione dell'orrore psicologico inaugurata da Edgar Allan Poe e dalla sua esplorazione della follia e della percezione alterata della realtà. Il terrore più profondo non nasceva dalla semplice presenza di mostri o creature sovrannaturali, ma dalla progressiva incapacità di distinguere ciò che era reale da ciò che era frutto dell'illusione, proprio come accade ne Il cuore rivelatore di Poe, dove la mente del protagonista precipita in un inquietante stato di ossessione e delirio. I diversi protagonisti garantivano un gameplay e un ritmo narrativo molto vario Eternal Darkness non chiedeva semplicemente di affrontare nemici e avversari, ma metteva in discussione il rapporto stesso tra giocatore e videogioco, trasformando la console in uno strumento capace di ingannare chi la stava utilizzando. Lo schermo sembrava spegnersi, il volume della televisione dava l'illusione di abbassarsi da solo, comparivano insetti e mosche che sembravano camminare sullo schermo, statue che osservavano il giocatore e persino un finto messaggio che annunciava la cancellazione del salvataggio. Oggi chi si ricorda di quelle trovate le trova ancora memorabili, ma nel 2002 lasciavano davvero senza parole, perché rompevano continuamente la barriera tra videogioco e realtà. Arriverà mai un seguito? La domanda accompagna gli appassionati da oltre vent'anni. Nonostante l'ottima accoglienza della critica, Eternal Darkness non riuscì a raggiungere numeri da grande produzione: secondo alcune stime, le vendite si fermarono a meno di mezzo milione di copie nel mondo, un risultato tutt'altro che negativo per una nuova IP, ma insufficiente per convincere Nintendo a puntare con decisione sul futuro della serie. Tecnicamente il gioco non faceva gridare al miracolo, ma trasudava stile da ogni poro Questo nonostante un sequel venne preso in considerazione più volte. Lo stesso Dyack dichiarò pubblicamente che il team aveva immaginato un intero universo narrativo e che l'intenzione era quella di raccontare altre storie ambientate nello stesso mondo. Sfortunatamente, però, non si fece nulla di tutto questo.

I problemi della software house Il destino della serie, infatti, si intrecciò con quello di Silicon Knights. Lo studio nato in Canada nel 1992 ebbe un lungo periodo fatto di successi: fu autore di Blood Omen: Legacy of Kain (PlayStation e PC, 1996), l'amatissimo remake Metal Gear Solid: The Twin Snakes (GameCube, 2004) e, dopo essere passata sotto l'ala protettiva di Microsoft, il discusso Too Human (Xbox 360, 2008), ma negli anni successivi attraversò un periodo di estrema difficoltà culminati nella lunga causa legale contro Epic Games. Lo studio accusò la compagnia ora famosa per Fortnite di non aver fornito un adeguato supporto tecnico sull'Unreal Engine e di aver rallentato gli aggiornamenti del motore a causa delle priorità dedicate allo sviluppo di Gears of War. La disputa si concluse con una pesante sconfitta giudiziaria che compromise definitivamente la stabilità economica della compagnia a causa del risarcimento complessivo di circa 9,2 milioni di dollari, compresa la cancellazione di giochi in corso. Lo studio dichiarò inevitabilmente bancarotta nel 2014. Foto d'epoca degli sviluppatori Silicon Knights: chi riesce a trovare Denis Dyack? Dopo il tramonto di Silicon Knights, il destino spirituale di Eternal Darkness sembrò poter continuare grazie a Precursor Games, studio fondato da Denis Dyack insieme a un gruppo di ex sviluppatori della software house canadese. Il progetto, intitolato Shadow of the Eternals, si proponeva come erede dell'opera uscita su GameCube, riprendendone l'atmosfera horror psicologica e l'approccio narrativo, pur senza poter utilizzare il marchio originale. Tuttavia il nuovo studio nacque in un clima estremamente complicato: da un lato pesavano ancora le conseguenze della lunga battaglia legale tra Silicon Knights ed Epic Games, dall'altro la figura di Dyack era finita al centro di numerose polemiche riguardanti la gestione della precedente società.