Il director di Eternal Darkness lavorerebbe volentieri a una remaster o a un remake del gioco

In un'intervista con Kiwi Talkz, Denis Dyack , il director del gioco, ha parlato della possibilità di vederlo tornare. Attualmente Dyack sta lavorando a un gioco cooperativo free-to-play chiamato Deadhaus Sonata , ma non disdegnerebbe una collaborazione con Shigeru Miyamoto di Nintendo su Eternal Darkness.

Un sogno

"Lavorerei con Miyamoto in qualsiasi momento", ha dichiarato Dyack quando si è parlato di una remaster o di un remake di Eternal Darkness: Sanity's Requiem. "[Nintendo] Sono tra le persone migliori con cui abbia mai lavorato, e penso che quando realizzi uno zeitgeist come abbiamo fatto con Eternal Darkness, la cultura cambi."

Tuttavia, un eventuale remake di Eternal Darkness non sarebbe esattamente una riproposizione 1:1 dell'originale. Dyack ha parlato di alcuni elementi del gioco che oggi non reggerebbero, come il modo in cui giocava con le vecchie interfacce televisive e gli effetti visivi, e di come questi aspetti dovrebbero essere modificati.

"Dovremmo fare cose diverse, ma oggi puoi fare cose ancora più efficaci con i social media e con il modo in cui funzionano le cose, ogni tipo di follia super fantastica", ha spiegato. "Scherziamo spesso sugli effetti della sanità mentale e su cosa faremmo oggi, quindi c'è sicuramente molto potenziale. E questo porta alla domanda: vorresti rifarlo o perché non fare semplicemente un sequel, o un altro gioco - odio dire sequel - un altro gioco nell'universo di Eternal Darkness."

Eternal Darkness aveva diverse ambientazioni

Eternal Darkness: Sanity's Requiem è un titolo molto amato ed è noto per essere stato il primo gioco classificato M (Mature) pubblicato da Nintendo. La storia ruota attorno ad Alexandra Roivas, che si precipita alla villa del nonno dopo aver ricevuto una telefonata in cui le viene comunicato che è stato trovato decapitato nel suo studio. Sebbene Alexandra sia lì solo per identificare il cadavere, si ritrova coinvolta in una vicenda molto più complessa, poiché la villa non mostra alcun segno di effrazione. Com'è stato commesso l'omicidio?

La trama entra davvero nel vivo quando Alexandra scopre un libro nascosto chiamato Tome of Eternal Darkness, attraverso il quale apprende la storia di dodici persone vissute in epoche diverse e in varie parti del mondo. Le conoscenze acquisite da queste storie le danno abilità magiche, che deve utilizzare per esplorare la villa e i suoi misteri, facendo attenzione a non perdere il senno lungo la via.

Nintendo di suo non ha mai manifestato interesse nel rivitalizzare Eternal Darkness, nonostante le proposte di lavorarci sopra non siano mancate.