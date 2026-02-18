Sei alla ricerca di un nuovo dissipatore? L'Aerocool MIRAGE L240 è in promo su Amazon: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo dissipatore a liquido: l'Aerocool MIRAGE L240 viene messo in sconto del 42% e viene venduto a 53,33€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui sotto: Aerocool MIRAGE L240 è un dissipatore a liquido All-In-One progettato per offrire prestazioni termiche di buon livello e un'esperienza visiva curiosa e interessante. Al centro delle ventole presenta un design a specchio acrilico con un anello di LED RGB, che crea un effetto simulando anelli di luce.
Ulteriori dettagli
Il MIRAGE L240 è dotato di due ventole ARGB da 120 mm, completamente indirizzabili. Grazie al supporto ARGB, è possibile controllare fino a 16,8 milioni di colori. Si tratta di un prodotto progettato per essere silenzioso ed efficiente: i supporti antivibranti riducono al minimo le vibrazioni, garantendo un funzionamento stabile anche durante lunghe sessioni di gioco o carichi pesanti.
Le tubazioni del dissipatore sono di alta qualità, realizzate con giunti resistenti e rivestite in teflon, per minimizzare perdite d'acqua e prolungare la durata complessiva del sistema. L'Aerocool MIRAGE L240 combina così design, illuminazione e affidabilità, risultando una soluzione ideale per chi cerca un raffreddamento efficace e un'estetica accattivante.