Sei alla ricerca di un nuovo dissipatore? L'Aerocool MIRAGE L240 è in promo su Amazon: acquistalo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante per chiunque sia alla ricerca di un nuovo dissipatore a liquido: l'Aerocool MIRAGE L240 viene messo in sconto del 42% e viene venduto a 53,33€, suo minimo storico. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui sotto: Aerocool MIRAGE L240 è un dissipatore a liquido All-In-One progettato per offrire prestazioni termiche di buon livello e un'esperienza visiva curiosa e interessante. Al centro delle ventole presenta un design a specchio acrilico con un anello di LED RGB, che crea un effetto simulando anelli di luce.