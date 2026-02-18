The Crew Motorfest sta per ottenere una nuova isola esplorabile, mostrata con un trailer

The Crew Motorfest sta per espandersi ulteriormente con una nuova isola esplorabile, che ingrandisce dunque il già vasto mondo percorribile del gioco di corse multievento da parte di Ubisoft, con l'arrivo dell'isola Playground.
L'aggiornamento è in arrivo il 4 marzo e fa parte della Stagione 9 di contenuti previsti per il gioco, che ha come elemento principale l'aggiunta della Playground Island, un'ampia area caratterizzata da numerose attività e corse aggiuntive.
All'interno dell'isola, come possiamo vedere nel video riportato qui sotto, possiamo trovare numerosi nuovi tracciati ed eventi speciali in grado di arricchire in maniera sostanziale le possibilità di corse varie.
Anche un editor di tracciati
L'isola Playground può inoltre offrire continue estensioni del gioco, considerando che al suo interno si trova anche un editor di tracciati che espande al massimo il potenziale creativo, consentendo di costruire tante nuove piste ed esperienze di gioco.
All'interno dell'isola troviamo anche un circuito NASCAR, nuovi biomi inediti con foreste tropicali e panorami marini e anche un tunnel sottomarino con tanto di squali.
Sembra insomma un'aggiunta davvero ricca, che unisce insieme diverse caratteristiche all'insegna della spettacolarità delle corse, in grado di fornire una grande quantità di nuovi contenuti per The Crew Motorfest.
Nel frattempo, abbiamo visto che The Crew è tornato in vita grazie al progetto Unlimited con server online, dopo il famoso caso della chiusura del supporto da parte di Ubisoft che poteva impedirne l'utilizzo.