The Crew Motorfest sta per ottenere una nuova isola esplorabile, mostrata con un trailer

The Crew Motorfest sta per espandersi ulteriormente con una nuova isola esplorabile, che ingrandisce dunque il già vasto mondo percorribile del gioco di corse multievento da parte di Ubisoft, con l'arrivo dell'isola Playground.

L'aggiornamento è in arrivo il 4 marzo e fa parte della Stagione 9 di contenuti previsti per il gioco, che ha come elemento principale l'aggiunta della Playground Island, un'ampia area caratterizzata da numerose attività e corse aggiuntive.

All'interno dell'isola, come possiamo vedere nel video riportato qui sotto, possiamo trovare numerosi nuovi tracciati ed eventi speciali in grado di arricchire in maniera sostanziale le possibilità di corse varie.