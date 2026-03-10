Il Logitech G G203 è in promo su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera: al minimo storico non puoi lascartelo scappare

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo del mouse Logitech G G203 che viene messo in sconto del 63% per un costo totale e finale d'acquisto di 17,90€, suo minimo storico. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui sotto: Grazie al sensore ottico da 8.000 DPI, è in grado di rilevare con grande accuratezza ogni movimento, garantendo un controllo estremamente preciso sia nei giochi competitivi sia durante l'utilizzo quotidiano. Attraverso il software Logitech G Hub è possibile personalizzare facilmente le impostazioni e scegliere tra cinque diversi livelli di sensibilità DPI.
Ulteriori dettagli sul mouse
Il dispositivo è inoltre dotato del sistema LIGHTSYNC RGB, che permette di illuminare il mouse con colori vivaci e brillanti. Grazie a una palette di circa 16,8 milioni di colori, è possibile scegliere tra numerosi effetti luminosi, animazioni predefinite oppure creare configurazioni personalizzate direttamente dal software Logitech G Hub.
Il design classico e collaudato rende questo mouse estremamente comodo da utilizzare anche durante lunghe sessioni di gioco. La forma ergonomica e l'intuitivo layout a 6 pulsanti offrono un controllo immediato e preciso. Infine, i pulsanti meccanici con tensionamento a molla in metallo assicurano una risposta rapida e una maggiore durata nel tempo.