Cerchi un monitor economico? AOC Gaming WQHD da 27" e 180 Hz è al minimo storico

Se cerchi un nuovo monitor e vuoi spendere poco, l'AOC Gaming WQHD da 27" è su Amazon a 139 € invece di 209 €, permettendoti di risparmiare fino al 33%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Inoltre, potrai restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Le caratteristiche del monitor
Come anticipato, si tratta di un monitor da 27" con pannello IPS, schermo opaco e cornici sottili. Può essere regolato in altezza in base alle tue preferenze ed esigenze, mentre per quanto riguarda la connettività troviamo 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 e un'uscita per cuffie da 3,5 mm. Il monitor QHD è dotato di tecnologia FlickerFree e Low Blue Light per non affaticare gli occhi e affrontare lunghe sessioni di gioco in totale comfort.
Con la frequenza di aggiornamento di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms GtG potrai godere di gameplay reattivi e fluidi con bassa latenza di input. Ovviamente i più esigenti devono tenere a mente che non si tratta di un monitor di fascia alta.