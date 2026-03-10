Il monitor ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG QHD da 240Hz è in forte sconto su Amazon con le Offerte di Primavera

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon è iniziata, proponendo come previsto una valanga di promozione per praticamente ogni tipologia di prodotto. Se state cercando un monitor da gaming di alto livello, vi suggeriamo l' ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG , ora proposto con uno sconto del 40% . Se siete interessati, potrete raggiungere la pagina dell'offerta a questo indirizzo , oppure cliccando sul box che trovate qui sotto. Al momento il monitor viene proposto a 474 euro , con ben 325 euro di sconto rispetto al suo prezzo standard di 799 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida senza costi aggiuntivi per gli iscritti a Prime e possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.

Un monitor di qualità a un prezzo ottimo

ASUS ROG Strix OLED XG27AQDMG è un monitor da gaming con un pannello WOLED QHD (2560 x 1440) da 26,5 pollici. La frequenza di aggiornamento a 240 Hz e il tempo di risposta di 0,03 ms lo rendono uno schermo eccellente in giochi frenetici e movimentati, dove la fluidità dell'azione è fondamentale per l'esperienza.

A questo si aggiunge la qualità tipica dell'OLED: neri profondi, contrasto elevatissimo e colori vividi, che valorizzano sia le scene più scure sia gli effetti particellari più luminosi. La tecnologia anti‑riflesso e la luminosità migliorata rispetto ai precedenti modelli WOLED garantiscono una visibilità ottimale anche in ambienti molto illuminati. Non mancano funzioni pensate per i giocatori competitivi, come l'input lag ridottissimo e le modalità dedicate agli e‑sport.