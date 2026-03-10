Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon per le Offerte di Primavera

Le Offerte di Primavera di Amazon sono iniziate e rappresentano un'ottima occasione per ampliare la propria libreria di videogiochi approfittando di prezzi particolarmente vantaggiosi. Tra le promozioni spicca anche Final Fantasy 7 Remake Intergrade in versione Nintendo Switch 2, per la prima volta scontato del 20%. Se siete interessati, potete raggiungere l'offerta da qui o tramite il box che trovate qui sotto. Al momento della scrittura, il gioco è proposto a 39,99 euro, con uno sconto di 10 euro rispetto al prezzo consigliato di 49,90 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida per gli iscritti Prime e possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.
Cloud e compagni sono arrivati su Nintendo Switch 2
Final Fantasy 7 Remake Intergrade rappresenta la prima parte di una trilogia di remake del classico JRPG di Square Enix, arricchita da miglioramenti grafici, tempi di caricamento ridotti e contenuti aggiuntivi. Oltre all'avventura principale, che reimmagina in chiave moderna le impresi di Cloud e dei membri di Avalanche a Midgar, Intergrade include l'episodio extra INTERmission dedicato a Yuffie, con nuove aree, personaggi e un sistema di combattimento ancora più dinamico.
La versione per Switch 2, arrivata nei negozi pochi mesi fa, porta questa esperienza sulla nuova console portatile di Nintendo con un'ottimizzazione dedicata: framerate stabile, caricamenti veloci e una resa visiva convincente anche in modalità portatile. Il tutto mantenendo intatti il sistema di combattimento ibrido e la regia cinematografica che caratterizzano il remake.