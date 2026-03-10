0

Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon per le Offerte di Primavera

Le offerte di Primavera di Amazon propongono Final Fantasy 7 Remake Intergrade per Nintendo Switch 2 in sconto al prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   10/03/2026
Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Final Fantasy VII Remake Intergrade
Le Offerte di Primavera di Amazon sono iniziate e rappresentano un'ottima occasione per ampliare la propria libreria di videogiochi approfittando di prezzi particolarmente vantaggiosi. Tra le promozioni spicca anche Final Fantasy 7 Remake Intergrade in versione Nintendo Switch 2, per la prima volta scontato del 20%. Se siete interessati, potete raggiungere l'offerta da qui o tramite il box che trovate qui sotto. Al momento della scrittura, il gioco è proposto a 39,99 euro, con uno sconto di 10 euro rispetto al prezzo consigliato di 49,90 euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con consegna rapida per gli iscritti Prime e possibilità di reso entro 14 giorni dalla consegna.

Cloud e compagni sono arrivati su Nintendo Switch 2

Final Fantasy 7 Remake Intergrade rappresenta la prima parte di una trilogia di remake del classico JRPG di Square Enix, arricchita da miglioramenti grafici, tempi di caricamento ridotti e contenuti aggiuntivi. Oltre all'avventura principale, che reimmagina in chiave moderna le impresi di Cloud e dei membri di Avalanche a Midgar, Intergrade include l'episodio extra INTERmission dedicato a Yuffie, con nuove aree, personaggi e un sistema di combattimento ancora più dinamico.

Final Fantasy VII Remake Intergrade, com'è il JRPG di culto su Nintendo Switch 2? Final Fantasy VII Remake Intergrade, com’è il JRPG di culto su Nintendo Switch 2?

La versione per Switch 2, arrivata nei negozi pochi mesi fa, porta questa esperienza sulla nuova console portatile di Nintendo con un'ottimizzazione dedicata: framerate stabile, caricamenti veloci e una resa visiva convincente anche in modalità portatile. Il tutto mantenendo intatti il sistema di combattimento ibrido e la regia cinematografica che caratterizzano il remake.

#Migliori offerte Amazon Italia
Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2 è in sconto su Amazon per le Offerte di Primavera