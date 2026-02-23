I capelli di Cloud sono "strani" in Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2? Il game director Naoki Hamaguchi ha affrontato la questione nel corso di un'intervista, spiegando i motivi tecnici dietro questo curioso fenomeno, invero piuttosto banale.

"In Final Fantasy 7 Remake utilizziamo una tecnica chiamata TAA, temporal antialiasing, per evitare che i contorni dei personaggi appaiano frastagliati", ha detto Hamaguchi. "Il TAA funziona facendo riferimento non solo al fotogramma che viene renderizzato, ma anche alle informazioni dei fotogrammi precedenti, sovrapponendoli per produrre un'immagine più morbida, vicina all'alta risoluzione."

"Ora, i capelli sono composti da elementi estremamente sottili, quindi se li si renderizza così come sono, i singoli fili possono sfarfallare a livello di pixel. Per risolvere questo problema abbiamo implementato un processo speciale per cui ogni singolo filo di capelli si accende o si spegne a livello di pixel da un fotogramma all'altro. Combinato con il TAA, ciò permette alle linee sottili dei capelli di collegarsi in modo fluido tra i vari fotogrammi."

"Tuttavia, Nintendo Switch 2 ha una modalità portatile che comporta alcune limitazioni extra. Per ridurre il carico di elaborazione, ci sono situazioni in cui il gioco è costretto ad abbassare la risoluzione interna: quando ciò avviene, il TAA diventa meno stabile e i bordi ruvidi e frastagliati nei capelli diventano più evidenti."