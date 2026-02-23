I capelli di Cloud sono "strani" in Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2? Il game director Naoki Hamaguchi ha affrontato la questione nel corso di un'intervista, spiegando i motivi tecnici dietro questo curioso fenomeno, invero piuttosto banale.
"In Final Fantasy 7 Remake utilizziamo una tecnica chiamata TAA, temporal antialiasing, per evitare che i contorni dei personaggi appaiano frastagliati", ha detto Hamaguchi. "Il TAA funziona facendo riferimento non solo al fotogramma che viene renderizzato, ma anche alle informazioni dei fotogrammi precedenti, sovrapponendoli per produrre un'immagine più morbida, vicina all'alta risoluzione."
"Ora, i capelli sono composti da elementi estremamente sottili, quindi se li si renderizza così come sono, i singoli fili possono sfarfallare a livello di pixel. Per risolvere questo problema abbiamo implementato un processo speciale per cui ogni singolo filo di capelli si accende o si spegne a livello di pixel da un fotogramma all'altro. Combinato con il TAA, ciò permette alle linee sottili dei capelli di collegarsi in modo fluido tra i vari fotogrammi."
"Tuttavia, Nintendo Switch 2 ha una modalità portatile che comporta alcune limitazioni extra. Per ridurre il carico di elaborazione, ci sono situazioni in cui il gioco è costretto ad abbassare la risoluzione interna: quando ciò avviene, il TAA diventa meno stabile e i bordi ruvidi e frastagliati nei capelli diventano più evidenti."
Un artefatto da ricostruzione
Ritenuto impressionante da Digital Foundry, Final Fantasy 7 Remake per Nintendo Switch 2 regola dinamicamente la risoluzione a seconda del carico, e il fenomeno dei capelli "strani" di Cloud si verifica dunque quando la situazione sullo schermo è molto impegnativa.
"Su Nintendo Switch 2 il meccanismo di base è abbassare la risoluzione interna per mantenere un frame rate stabile, per poi compensare usando il DLSS. Per spiegarlo brevemente, il DLSS utilizza l'intelligenza artificiale per prevedere come l'immagine 'dovrebbe' apparire e la ricostruisce a una risoluzione vicina all'alta definizione."
"Il DLSS è generalmente più intelligente del TAA nella ricostruzione, quindi anche quando la risoluzione interna scende, l'immagine complessiva può comunque apparire piuttosto pulita. Tuttavia, come ho detto prima, il nostro sistema di rendering dei capelli accende e spegne singoli pixel a ogni fotogramma, e questo non si combina bene con il DLSS, il che può talvolta portare a bordi frastagliati."