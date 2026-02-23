Sony ha chiuso 7 studi nel corso della generazione PS5, nonostante gli enormi ricavi e profitti

La crisi dell'industria dei videogiochi tradizionale, nonché la sua instabilità, è evidente anche da un paradosso tutto interno a PlayStation. Più precisamente, si può vedere nel fatto che la generazione PlayStation 5 sia quella considerata più profittevole dalla multinazionale giapponese, ma che allo stesso tempo ha prodotto più chiusure di studi interni. Ben 7, fino a questo momento, l'ultimo dei quali è stato Bluepoint, nonostante il portfolio praticamente immacolato.