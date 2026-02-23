1

Sony ha chiuso 7 studi nel corso della generazione PS5, nonostante gli enormi ricavi e profitti

La generazione PlayStation 5 sarà ricordata come la più paradossale tra quelle vissute dalla piattaforma PlayStation, tre risultati e chiusure di studi.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   23/02/2026
Una foto di PlayStation 5

La crisi dell'industria dei videogiochi tradizionale, nonché la sua instabilità, è evidente anche da un paradosso tutto interno a PlayStation. Più precisamente, si può vedere nel fatto che la generazione PlayStation 5 sia quella considerata più profittevole dalla multinazionale giapponese, ma che allo stesso tempo ha prodotto più chiusure di studi interni. Ben 7, fino a questo momento, l'ultimo dei quali è stato Bluepoint, nonostante il portfolio praticamente immacolato.

Studi chiusi, ricavi alle stelle

Gli studi chiusi nel corso di questa generazione sono:

  • Japan Studio
  • Manchester Studio
  • London Studio
  • Neon Koi
  • PixelOpus
  • Firewalk Studios
  • Bluepoint
La scatola di PlayStation 5
La scatola di PlayStation 5

A parlare di generazione PlayStation di maggior successo di sempre è stata Sony stessa lo scorso settembre, vantando ricavi complessivi per 136 miliardi di dollari.

"Nel corso degli ultimi tre decenni abbiamo fatto crescere la nostra attività a un ritmo incredibile", dichiarò all'epoca Hideaki Nishino, CEO di Sony Interactive, commentando i numeri dell'ecosistema. "La generazione di PlayStation 5 è già diventata la più grande in termini di vendite totali e reddito operativo. E il nostro profilo finanziario continua a evolversi man mano che l'intero business si espande."

Facile porsi la domanda: come mai la generazione di maggior successo di sempre è anche quella con più chisure di studi di sivluppo e progetti cancellati o andati alla deriva per PlayStation?

#Sony
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sony ha chiuso 7 studi nel corso della generazione PS5, nonostante gli enormi ricavi e profitti