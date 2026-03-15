A un mese dal rilancio, Overwatch continua a macinare ottimi numeri

A quanto pare il rilancio di Overwatch avvenuto un mese fa ha funzionato alla grande, visto che l'hero shooter di Blizzard continua a macinare ottimi numeri su Steam, dove si pone come uno dei titoli più giocati.

Stando alle rilevazioni, Overwatch continua a registrare picchi pari a 100.000 utenti contemporanei: valori più che doppi rispetto a qualche tempo fa, che peraltro si mantengono alti anziché diminuire sensibilmente, come solitamente accade dopo il lancio di una nuova stagione.

La sensazione è che con il rilancio lo sparatutto Blizzard abbia stabilito una nuova e solida base d'utenza, che è tornata ad affollare i server dopo aver reputato convincenti gli ultimi aggiornamenti apportati all'esperienza, che come sappiamo ha cambiato nome eliminando il numero.

Con il debutto del gioco anche su Nintendo Switch 2, previsto per questa primavera, l'intenzione degli sviluppatori è quella di puntare a un ulteriore consolidamento del franchise, che sembra essersi messo alle spalle i periodi di crisi.