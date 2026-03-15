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A un mese dal rilancio, Overwatch continua a macinare ottimi numeri

A quanto pare il rilancio di Overwatch, avvenuto ormai un mese fa, continua a macinare ottimi numeri su Steam, dove l'hero shooter di Blizzard è uno dei titoli più giocati.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/03/2026
Domina, uno dei personaggi di Overwatch
Overwatch
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A quanto pare il rilancio di Overwatch avvenuto un mese fa ha funzionato alla grande, visto che l'hero shooter di Blizzard continua a macinare ottimi numeri su Steam, dove si pone come uno dei titoli più giocati.

Stando alle rilevazioni, Overwatch continua a registrare picchi pari a 100.000 utenti contemporanei: valori più che doppi rispetto a qualche tempo fa, che peraltro si mantengono alti anziché diminuire sensibilmente, come solitamente accade dopo il lancio di una nuova stagione.

La sensazione è che con il rilancio lo sparatutto Blizzard abbia stabilito una nuova e solida base d'utenza, che è tornata ad affollare i server dopo aver reputato convincenti gli ultimi aggiornamenti apportati all'esperienza, che come sappiamo ha cambiato nome eliminando il numero.

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Con il debutto del gioco anche su Nintendo Switch 2, previsto per questa primavera, l'intenzione degli sviluppatori è quella di puntare a un ulteriore consolidamento del franchise, che sembra essersi messo alle spalle i periodi di crisi.

Steam rappresenta solo una parte della storia

È interessante notare che gli ottimi numeri totalizzati da Overwatch su Steam raccontano in realtà solo una parte della storia, visto che la piattaforma di riferimento per i giocatori dell'hero shooter rimane Battle.net, ma anche lì la situazionee sembra molto convincente.

Stando ai dati raccolti da Newzoo, infatti, a febbraio Overwatch ha raggiunto la sesta posizione nella classifica dei titoli di maggior successo su Battle.net, subito dietro a fenomeni globali come Fortnite: davvero una gran bella notizia, tanto per i fan della serie quanto per i suoi produttori.

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