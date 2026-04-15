La Stagione 2: Summit di Overwatch riporta il gioco sul podio di Steam

Blizzard ha lanciato la Stagione 2 di Overwatch , intitolata Summit , che ha riportato il gioco sul podio di Steam, facendogli raggiungere la terza posizione della top 10 globale, subito sotto a Counter-Strike 2 e a Windrose . Stiamo parlando di un grosso aggiornamento, la cui principale novità è l'introduzione di Sierra , una nuova eroina votata all'offensiva. Ex Capo della Sicurezza dell'Osservatorio: Grand Mesa, Sierra "è fiera di proteggere chi la circonda", scendendo in battaglia con un arsenale tattico pensato appositamente per dominare e controllare gli spazi, sia a livello orizzontale che verticale.

Altre novità

Oltre al nuovo personaggio, l'aggiornamento segna alcuni graditi ritorni, molto richiesti dai giocatori: tornano infatti i Riconoscimenti a fine partita, che permetteranno nuovamente alla community di votare il miglior giocatore (MVP) del match. Le novità sul fronte del gameplay proseguono con il rientro in rotazione della mappa Penisola Antartica, che per l'occasione è stata revisionata.

Non mancano, ovviamente, i contenuti cosmetici. Il nuovo Pass Battaglia e il Negozio si arricchiscono con una serie di nuove skin, tra cui le varianti Fata di Primavera, la skin Gatto col Jetpack in versione Panda e l'elegante Pacchetto Sakura. A fare da fiore all'occhiello ci sono i nuovi modelli Mitici della Stagione 2, dedicati questa volta a Genji e Soldier: 76.

Il team di sviluppo ha inoltre assicurato che questo è solo l'inizio. Il calendario della stagione prevede l'arrivo di Ramattra e del Gatto col Jetpack nella modalità Stadium, ma soprattutto segnerà il fischio d'inizio per le grandi celebrazioni del decimo anniversario di Overwatch. A chiudere il cerchio, una nuova e misteriosa collaborazione, insieme ad altre sorprese, è già fissata per la metà della stagione.