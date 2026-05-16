L'evento del 10° anniversario di Overwatch delude i fan: Blizzard corre ai ripari aumentando ricompense e regali

Blizzard ha annunciato una serie di modifiche all'evento per il decimo anniversario di Overwatch, che finora ha generato più malcontento che entusiasmo all'interno della community dello sparatutto.

Come riportato nei giorni scorsi, l'iniziativa ha suscitato forti critiche per la povertà delle ricompense: molti giocatori si aspettavano ben altro rispetto a loot box contenenti vecchie skin semplicemente ricolorate e qualche spray, soprattutto considerando l'enorme catalogo cosmetico del gioco e il fatto che gli eventi anniversario di Overwatch 1 permettevano di ottenere quasi tutti gli oggetti mai pubblicati. A peggiorare la situazione è stato il confronto con la versione cinese dell'evento, che offre premi molto più generosi, inclusi cosmetici provenienti da vecchi battle pass non disponibili altrove.