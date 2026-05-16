L'evento del 10° anniversario di Overwatch delude i fan: Blizzard corre ai ripari aumentando ricompense e regali

Blizzard ha annunciato una serie di modifiche all'evento per il decimo anniversario di Overwatch, che finora ha generato più malcontento che entusiasmo all'interno della community dello sparatutto.
Come riportato nei giorni scorsi, l'iniziativa ha suscitato forti critiche per la povertà delle ricompense: molti giocatori si aspettavano ben altro rispetto a loot box contenenti vecchie skin semplicemente ricolorate e qualche spray, soprattutto considerando l'enorme catalogo cosmetico del gioco e il fatto che gli eventi anniversario di Overwatch 1 permettevano di ottenere quasi tutti gli oggetti mai pubblicati. A peggiorare la situazione è stato il confronto con la versione cinese dell'evento, che offre premi molto più generosi, inclusi cosmetici provenienti da vecchi battle pass non disponibili altrove.
Ricompense più facili da ottenere e nuovi oggetti in arrivo
Le proteste sui social sono state così accese da spingere il game director Aaron Keller a intervenire pubblicamente. Definendo le critiche "giuste", Keller ha annunciato diversi correttivi: per ottenere le casse dell'anniversario non serviranno più quasi 100 partite, ma solo 60, con le vittorie che valgono doppio.
Inoltre, le casse ottenute tramite le sfide della community verranno raddoppiate la prossima settimana e triplicate in quella successiva. Infine, nell'ultima settimana dell'evento, chiunque accederà al gioco riceverà una loot box speciale con quattro skin Leggendarie.
Non è tutto: Keller ha anticipato che la prossima stagione includerà un nuovo evento con "ancora più ricompense" e che il team sta lavorando per offrire ulteriori cosmetici gratuiti entro fine anno, segno che i festeggiamenti per il decennale continueranno per diverse stagioni.
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